Tällainen on Saarijärven tarkistettu kansallispuku, joka julkistettiin lauantaina

Suomalaisten kansallispukujen esikuvina ovat tavallisen kansan 1700- ja 1800-luvuilla käyttämät juhla-asut. Nykyisin yhä useammista kansallispuvuista tehdään uusia, tarkistettuja versioita. Tavoitteena on päästä puvuissa lähemmäksi kunkin alueen aitoja historiallisia asuja.

– Kansallispuvut ovat aina olleet pukuhistorian asiantuntijoiden kokoamia, mutta nyt tutkimustyö on tarkempaa kuin ennen. Kansallispuvut ovat aikojen saatossa saattaneet etääntyä esikuvistaan myös siksi, ettei niistä ole ollut tarkkoja työohjeita, kansallispukukonsultti Taina Kangas Suomen kansallispukukeskuksesta Jyväskylästä kertoo.

Lauantaina kansallispukukeskuksessa julkistettiin tarkistettu Saarijärven naisen kansallispuku. Ensimmäinen versio siitä oli koottu vuonna 1968.

Vanhaan verrattuna tarkistetussa puvussa on useita muutoksia ja vaihtelun mahdollisuuksia. Esimerkiksi hameen raidoitus on palautettu alkuperäiseksi ja liivi on jäänyt pois. Paidan päälle puetaan nyt joko punavalkoraidallinen tai sininen röijy. Esiliinoiksi ja huiveiksi on useampia vaihtoehtoja. Uutuutena kokonaisuuteen kuuluu hopeinen paljinsolki.

Kansallispukujen tarkistamiseen osallistuu aina Suomen kansallispukukeskus ja kansallispukuraati. Saarijärven puvun osalta käytännön työ aloitettiin pari vuotta sitten, kun Saarijärvi-seura sai rahoituksen yli 30 000 euron hankkeeseensa muun muassa Viisari Leader ry:ltä ja Keski-Suomen rahastosta.

– Aluksi lähdimme tutkimaan, mitä vaatekappaleita Saarijärveltä ja lähiseudulta on tallennettu Museoviraston keskusvarastoon. Tarkistetun puvun kaikkien osien esikuvat ovat Kansallismuseon kokoelmasta, paitsi paita Keski-Suomen museosta, Kangas kertoo.

Tarkistettu puku perustuu nyt lähes täysin saarijärveläiseen aineistoon. Vain tykkimyssyn pitsimalli on lainattu Viitasaarelta ja toisen röijyn malli Kyyjärveltä.

Saarijärven kansallispuvun kahden mallikappaleen valmistamisessa kului aikaa muun muassa siihen, että kokeilemalla löydettiin oikeanlaiset puuvillalangat kankaiden kudontaan. Saarijärvi-seuran kansallispukuhankkeen vetäjä Eila Peura on lopputulokseen tyytyväinen.

– Siitä tuli upea ja moni-ilmeinen puku. Aion tehdä sellaisen itselleni, ja olen jo tilannut siihen kankaat, Peura kertoo.

Tarkistetusta Saarijärven puvusta laaditaan vielä kaavat eri kokoja varten. Ensimmäinen koulutustilaisuus, jossa kerrotaan puvun valmistuksesta, järjestetään Saarijärvellä marraskuussa.

Myös vanha Saarijärven kansallispuku jää käyttöön. Kankaan mukaan sitä voi mielellään myös täydentää tarkistettuun pukuun kuuluvilla uusilla osilla.