Tällainen on ollut presidentti Niinistön virkakausi – eniten kuohutti turvapaikanhakijoihin liittynyt puhe

Nuorten syrjäytyminen, turvapaikanhakijat ja jyrkkä keskusteluilmapiiri. Muun muassa näistä teemoista presidentti Sauli Niinistö on virittänyt keskustelua pian päättyvän virkakautensa aikana.

Virkakautensa alkumetreillä syksyllä 2012 Niinistö viritteli keskustelua nuorten syrjäytymisestä avatessaan Ihan tavallisia asioita -kampanjan. Presidentin keskeinen viesti oli, että kaikki voivat osallistua syrjäytymiskehityksen pysäyttämiseen arkisillakin teoilla.

Tämä johti kiivaaseenkin keskusteluun, jossa osa syytti Niinistön väheksyvän yhteiskunnallisia ja taloudellisia panostuksia syrjäytymisen ehkäisyssä. Niinistö puolusti myöhemmin kampanjaa sanomalla, että rahanjako ja resurssit rajattiin kokonaan pois, koska ne eivät kuulu presidentin toimivaltaan.

Tolkun ihmisistä tuli käsite

Niinistön kenties eniten keskustelua herättänyt puhe kuultiin valtiopäivien avajaisissa helmikuussa 2016. Hän käsitteli tuolloin turvapaikanhakijakriisin vaikutuksia Suomeen ja moitti jyrkäksi muuttunutta keskusteluilmapiiriä.

– Olemme oppineet perusteellisesti haukkumaan toisemme. On haukuttu miehet, on haukuttu naiset, on haukuttu suvaitsevaiset ja suvaitsemattomat, ja sitten hyväksi lopuksi poliisitkin, olemme perin itsemme haukkuneet, Niinistö sanoi.

Viimeistään tästä puheesta jäi elämään käsite "tolkun ihmiset". Niinistö viittasi muutama päivä aiemmin sosiaalisessa mediassa jakamaansa kirjailija Jyri Paretskoin kolumniin, jossa tämä sanoi suomalaisten suuren enemmistön olevan turvapaikanhakijakeskustelussa hiljaa pysytteleviä "tolkun ihmisiä".

Myös saman puheen viittauksia kansainvälisten sopimusten ongelmista Eurooppaan suuntautuneen "hallitsemattoman kansainvaelluksen" keskellä tulkittiin pitkään ja hartaasti. Niinistö kiisti kuitenkin tuoreeltaan tulkinnat, joiden mukaan hän olisi väläyttänyt kansainvälisten sopimusten noudattamatta jättämistä.

Niinistö on kritisoinut keskustelun keskittyvän ääripäiden väliseksi sanailuksi myös turvallisuudesta puhuttaessa. Hän sanoi maanpuolustuskurssin avajaispuheessa marraskuussa 2016, että keskustelua käyvät ne, joiden mielestä Suomen pitäisi liittyä Natoon nyt jos koskaan ja ne, joiden mielestä siihen ei pidä liittyä koskaan.