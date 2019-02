Tällaiset ovat Keski-Suomen uhkatilanteet, joihin pelastuslaitos alati varautuu – yksi niistä voi toteutua jo viikonloppuna

Keski-Suomessa on tehty riskiarvio maakunnallisista uhkatilanteista. Myös kansallinen riskiarvio on tehty, ja sille listalle on nostettu 20 kansakuntaa mahdollisesti uhkaavaa tilannetta.

Keski-Suomen maakuntaan vaikuttavia uhkia listattiin 13, joista ensimmäisestä voidaan saada viitteitä jo tulevana viikonloppuna, kun maakunnan ylle valuu laaja lumisadealue. Pakkasjaksolle osuvan talvimyrskyn lisäksi muita mahdollisia uhkatilanteita ovat muun muassa ukkosmyrsky, laaja vedenjakeluhäiriö kuivaan aikaan, vakava raideliikenneonnettomuus, kemikaali- tai räjähdysonnettomuus teollisuuslaitoksella ja vakava henkilöjoukkoon tehty väkivallanteko.

Lisäksi mahdollisia uhkatilanteita Keski-Suomen alueella ovat esimerkiksi yhtäaikainen, yli 10 hehtaarin metsäpalo ja vakava pienkoneen lento-onnettomuus, mutta näiden seuraukset arvioitiin enemmän paikallisiksi.

Akuutein tilanteista on voimakas talvimyrsky, josta saadaan viitteitä jo tulevana viikonloppuna. Edellinen tilanne on tuoreessa muistissa, kun vuoden ensimmäisten päivien aikana Suomen yli pyyhkäisi Aapeliksi nimetty myräkkä.

– Kuten vuoden vaihteessa viimeksi näimme, talvimyrsky voi aiheuttaa laajoja sähkökatkoksia maakunnassamme. Samanaikainen runsas lumentulo voi estää liikennöinnin haja-asutusalueilla, jolloin sähkökatkoksen piirissä olevat asukkaat jäävät saarroksiin koteihinsa. Pakkasjaksolla asunnot jäähtyvät nopeasti ja jos tietoliikenne tai matkapuhelin ei toimi, ulkopuolelle ei välttämättä saada yhteyttä, kertoo suunnitelman koostamisesta vastannut maakunnallisen varautumisen vastuuvalmistelija Jarkko Jäntti.

Tällöin suurin huolenaihe kohdistuu yksin asuviin ikäihmisiin. Myös kotihoidon ruokapalveluiden tai turvapuhelimien varassa olevat kotipalvelun asukkaat ovat nopeasti pinteessä.

Tulevana sunnuntaina lunta voi sataa 15–20 senttiä, ja tuuli voi kinostaa lunta. Riippuen lumisadealueen reitistä, lumisade voi jatkua vielä maanantain. Ajokeli on huono ja haittaa liikennettä merkittävästi, pelastuslaitos muistuttaa.

– Toki esimerkiksi koko maata koskevalla influenssapandemialla tai maahamme kohdistuvalla sotilaallisella hyökkäyksellä on välitön vaikutus asukkaidemme hyvinvointiin ja palveluihin. Tilanteet ovat kuitenkin tuolloin koko maata koskevia, joten niitä ei erikseen nostettu esille maakuntaa koskevassa alueellisessa arvioinnissa. Pois jättäminen ei tarkoita sitä, ettemmekö varautuisi myös kansallisesti tunnistettuihin uhkiin, Jarkko Jäntti taustoittaa listaa.

Koko Suomen kattava kansallinen arvio tehtiin 2015 ja maakunnan oma valmiussuunnitelma 2016. Nyt tehdyllä arvioinnilla pyritään parantamaan tilanteisiin varautumista, ja työryhmässä on ollut mukana Keski-Suomen pelastuslaitos, Sisä-Suomen poliisi, ely-keskus, kunnat, Puolustusvoimat, Ilmasotakoulu, elinkeinoelämän huoltovarmuusorganisaatio, SPR, seurakunta, Keski-Suomen liitto ja Keski-Suomen sairaanhoitopiiri.