Tällaiset ovat sisustustrendit juuri nyt – sisustussuunnittelijat kertovat, mistä asuntomessutalojen ideat lähtivät

Viileä skandinaavinen tyyli on korvautunut lämpimämmillä ja luonnollisilla sisustuksilla, ainakin Kouvolan asuntomessujen perusteella. Edes sisustuksen tämänhetkisiä suuntauksia, ilmiöitä ja värejä esittelevä Trendikoti ei ole viileän valkoinen, vaan siellä nähdään runsaasti värejä ja pehmeitä muotoja.

Suomen asuntomessujen teettämän barometritutkimuksen mukaan kolme neljästä suomalaisesta ilmoittaa olevansa taitava sisustaja.

Karkeasti ottaen suomalaiskodit voidaan jatkaa neljään ryhmään: skandinaavisesti, askeettisesti, perinteis-klassisesti sekä iloisella sekatyylillä sisustettuihin, kertoo Suomen asuntomessujen viestintäpäällikkö Leena Honkajuuri.

Asuntomessujen teettämässä asukasbarometrissa on vuosittain noin 1 500 suomalaista vastaajaa. Lähes puolet vastaajista kaipaa sisustukseen käytännöllisiä ja toiminnallisia ratkaisuja.

– Sisustaminen on edelleen yksi painavin syy lähteä messuille, sanoo Honkajuuri sanoo.

Vaikka sisustaminen onnistuu useimmilta, siihen kaivataan myös entistä enemmän neuvoja. Tähän huutoon Kouvolan asuntomessut pyrkii vastaamaan. Tulevalla viikolla vietetään erityistä sisustamisen teemaviikkoa, jolloin kävijöitä viedään opastetuille sisustuskierroksille.

Ensi kertaa messuilla on saatavilla myös ilmaisia sisustusvinkkejä.

Messuilla esitellään 33 erilaista kotia. Yksi niistä on Airon neito -niminen kaksikerroksinen omakotitalo Kymijoen tuntumassa. Kohdetta leimaavat voimakkaan punaiset seinät alakerran ruokailutilan yhteydessä, mustat keittiökalusteet ja lähes kuusimetrinen huonekorkeus olohuoneen kohdalla. Ikkunat ulottuvat lattiasta kattoon.

Alakerran seinissä on käytetty tiiliseinälaattaa. Sisustussuunnittelija Riitta Bergman Idyllicumista iloitsee siitä, että suunnittelussa on otettu huomioon talon sijainti ja alueen henki. Entisen varuskunta-alueen monet rakennukset ovat nimenomaan punatiilisiä, joten hänen mielestään sopii hyvin, että sama tyyli toistuu myös kodin sisätiloissa.

Airon neidon sisustuksen suunnittelusta vastaa Tiina Henttonen Suunnittelutoimisto Pilke oy:stä. Hän kertoo, että kodin sisutussuunnitelma lähti liikkeelle ruokailutilassa olevasta Kuutti Lavosen punamustasta maalauksesta.

Taloon muuttaa nelihenkinen lapsiperhe, jota Henttonen luonnehtii värejä ja taidetta rakastavaksi. Kodissa on lähes 200 neliömetriä huoneistoalaa. Siihen kuuluu kaikkiaan viisi huonetta, keittiö, sauna ja autotalli, harrastehuone ja varasto.

Vanhempien makuuhuoneeseen on saatu hotellimaista tunnelmaa asentamalla kattoon 3D-paneeli-sisustuslaatat, joilla on ääntä vaimentava vaikutus. Lattia puolestaan on päällystetty tekstiilipalamatolla. Matto kattaa koko huoneen ja muistuttaa kokolattiamattoa. Se on kuitenkin tehty 50 x 50 senttimetrin kokoisista palasista, joten se on kokolattiamattoa kätevämpi pitää puhtaana.

Jos Kuutti Lavosen maalaus oli alakerran sisustuksen lähtökohta, yläkerrassa kaiken keskipisteenä on lastenhuoneiden väliin sijoitettu pyykkikuilu. Perheen äidin mielestä likapyykin pitää löytää tiensä pyykkikoriin vaivattomasti.

Kivenheiton päässä Airon neidosta sijaitsee Airon haave -niminen kaksikerroksinen omakotitalo. Koti on yleisvaikutelmaltaan valkoinen, vaikka mikään pinta ei sitä tarkemmin katsottuna ole. Valkoisuus tulee tekstiileistä ja kalusteista.

Sisustuksen on suunnitellut Mikko Toppala. Hän sai asuntoon muuttavalta kolmelta ihmiseltä varsin vapaat kädet ja on pyrkinyt tuomaan kotiin myös ripauksen luksusta. Se näkyy muun muassa kullanvärisenä pikkupöytänä yläkerran oleskelutilassa. Seinillä on varta vasten kotiin teetettyjä sisustustauluja ja lattialla massiivisia viherkasveja.

Messualueella on ainakin yksi klassisen mustavalkoinen eli jopa nykytrendien vastainen koti. Se löytyy ulkokuoreltaan täysin mustasta Dekolaku-talosta. Taloon muuttaa messujen jälkeen pariskunta pienen koiransa kanssa.

Dekolaku-talossa määräävänä lähtökohtana sisustuksen suunnittelulle on ollut käytännönläheisyys. Tulevilla asukkailla on itsellään ollut selkeä näkemys siitä, millaisen kodin he haluavat.

Sisustussuunnittelija Memmu Pitkänen Keltainen Ovi -yrityksestä kertoo, että hänen tehtävänään on ollut lähinnä mielipidevaikuttajana toimiminen. Hän on myös rientänyt avuksi, jos asukkaat eivät ole löytäneet molempia miellyttävää ratkaisua johonkin asiaan.

– Lähinnä täällä on kamppailtu sen kanssa, kuinka paljon mustaa väriä talon sisään tuodaan. Nyt kaikki mustat elementit ovat hyvin siroja, Pitkänen sanoo.

Sisustussuunnittelija Riitta Bergman korostaa, että kodin sisustuksen suunnittelu on tiivistä yhteistyötä. Asukkaat ja suunnittelijat ovat pitkän prosessin aikana paljon tekemisissä keskenään.

Tämän vahvistaa asuntomessuille valmistuvan Sievitalo Unton sisustussuunnittelija Linda Baki, joka teki omien asiakkaittensa kanssa yhteistyötä vuoden verran.

– Taloon muuttava pariskunta toivoi seesteistä ja levollista kotia, jossa ovat luonnonläheiset sävyt. Tavoitteena oli tehdä kodista eri tarpeisiin muuntautuva, Baki kertoo.

Hän esittelee erityisen ylpeänä modernin avokeittiön saareketta, jossa on trendikäs marmorikuvio. Saarekkeen pinta kestää kuumuutta. Myös Sievitalo Untossa asukkaat ovat halunneet satsata nimenomaan laatuun ja kotimaiseen designiin.

Samaa viestiä tuo Taidekodin asukas Anne Hasu miehineen. Pariskunnan ensimmäistä yhteistä kotia leimaa taiteilija Johanna Oraksen taide, joka tempaa mukaansa ulko-ovelta asti. Olohuoneen seinällä katse kiinnittyy vihreäsävyiseen maalaukseen, jonka kuvio toistuu sohvatyynyissä.

Sisustamisen viikko Kouvolan asuntomessuilla 22.–28.7. Viikolla pohditaan sitä, kuinka sisustukset kestävät katseiden lisäksi aikaa ja kulutusta. Trendeihin syventymisen lisäksi ohjelmassa on paljon sisustusaiheista tekemistä.