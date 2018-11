Tällaisia terveysriskejä lähivuosien ilmastonmuutos synnyttää, toteaa väitöskirja – sää vaikuttaa eri tavalla miesten ja naisten itsetuhoisuuteen

Helsingin yliopistosta valmistuva tuore väitöskirja tarjoaa häkellyttävää uutta tietoa siitä, miten lähivuosien ilmastonmuutos vaikuttaa suomalaisten kansanterveyteen, Ilmatieteen laitos kertoo tiedotteessaan.

Reija Ruuhelan väitöstutkimuksen mukaan muun muassa auringonvalo ja ilmanpaine vaikuttavat itsetuhoisuuteen. Kuumuus taas lisää kuolleisuusriskiä enemmän kuin kylmyys.

Ilmatieteen laitoksen tutkijana toimivan Ruuhelan tutkimustulokset voivat auttaa esimerkiksi terveydenhuoltoa varautumaan sään aiheuttamiin riskeihin.

Biometeorologian väitöstyössä mallitettiin kuolleisuuden riippuvuutta lämpöolosuhteista ja arvioitiin siinä tapahtuneita muutoksia viime vuosikymmeninä.

– Kuumuuden aiheuttama kuolleisuusriski on suurempi kuin kylmyyden, kun riskiä verrataan vuodenajan odotusarvoihin, Ruuhela kertoo.

– Kuolleisuusriski äärilämpötiloissa on kuitenkin pienentynyt vuosikymmenien aikana, myös yli 75-vuotiaiden keskuudessa, eli väestön herkkyys äärilämpötiloille on pienentynyt.

Sää vaikuttaa eri tavalla miehiin ja naisiin

Väitöstyössä tutkittiin myös, miten sää ja ilmasto vaikuttavat itsemurhiin Suomessa sekä itsemurhayrityksiin Helsingissä.

– Auringonvalon vähäisyys marras-maaliskuun välisenä aikana lisää itsemurhien riskiä. Tutkimuksen mukaan miehet ovat herkempiä auringonsäteilyn vaihtelulle kuin naiset, Ruuhela sanoo.

Tutkimus Helsingissä tehtyjen itsemurhayritysten sääriippuvuudesta toi esiin toisen sukupuolten välisen eron: miesten itsemurhayritysten riski kasvaa, kun ilmanpaine laskee ja naisten, kun ilmanpaine kohoaa.

Ilmastonmuutoksen seurauksena talvista Suomessa tulee nykyistä synkempiä, kun auringonvaloa saadaan entistä vähemmän lisääntyvän pilvisyyden ja sateisuuden sekä vähenevän lumipeitteen vuoksi. Kesäisin kuumuuteen liittyvät terveysriskit lisääntyvät, kun hellejaksot yleistyvät ja pidentyvät.

Ruuhelan väitöstyö ”Impacts of weather and climate on mortality and self-harm in Finland” (Sään ja ilmaston vaikutukset kuolleisuuteen ja itsetuhoisuuteen Suomessa) tarkastetaan Helsingin yliopistossa keskiviikkona 21. marraskuuta.