Tällaista perhevapaauudistusta hallitus kaavailee: Kummallekin vanhemmalle 6,6 kuukauden kiintiöt, lasten hoitovastuu tasa-arvoisemmaksi

Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen (vas.) kertoo, että perheen päivärahapäivien määrä on kasvamassa 11,5 kuukaudesta 14 kuukauteen. Kyseessä on perhevapaauudistusta pohtivan kolmikantaisen työryhmän malli, jonka valmistelua vielä jatketaan.

Mallissa molemmat vanhemmat saisivat yhtä suuren kiintiön, joka on 164 päivärahapäivää eli noin 6,6 kuukautta. Omasta kiintiöstä voi luovuttaa toiselle vanhemmalle 69 päivää.

Raskaana olevalle vanhemmalle tulisi noin kuukauden päivärahajakso ennen vanhempainrahan alkua. Tästä on käytetty työnimeä raskausraha.

Joustavuus lisääntyisi nykyisestä, ja vanhemmat voisivat pitää vapaat halutessaan useassa pätkässä.

Asiasta on Pekosen mukaan yksimielisyys hallituspuolueiden kesken.

Perhevapaauudistuksen yksi tavoite on ollut, että isät alkaisivat käyttää enemmän vanhempainvapaita.

– Nyt saavutettu perheensisäinen tasajako on olennainen ja iso muutos, Pekonen sanoi tiedotustilaisuudessa.

Malli on hänen mukaansa rakennettu niin, että perheet voivat nykyistä paremmin päättää, miten lasta kotona hoitavat.

– Tämä malli on rakennettu niin, että perheet voivat nimenomaan itse päättää perhevapaista. Perheille tulee entistä enemmän valinnanvapautta ja joustavuutta.

Uudistuksessa taataan Pekosen mukaan perheille myös keskenään samat edut riippumatta perhemuodosta. Esimerkiksi yksinhuoltaja saisi käyttöönsä molempien vanhempien päivärahakiintiön.

STT uutisoi jo perjantaina, että työryhmä on päätymässä niin kutsuttuun 1+7+7-malliin. Käytännössä kyseessä oli sama kuin Pekosen tänään esittelemä malli, aiemmassa uutisessa kuukaudet oli vain pyöristetty ylöspäin.

Uudistus voimaan aikaisintaan ensi vuonna

Nykyisin äidin äitiysvapaa on noin 4,2 kuukautta ja isälle on tarjolla 2,2 kuukauden isyysvapaa. Lisäksi on kuuden kuukauden vanhempainvapaa, josta vanhemmat voivat sopia keskenään.

Hallituksen mukaan uudistuksen tavoitteena on, että perheiden hyvinvointi lisääntyy ja että perhevapaat ja hoitovastuu jakautuvat perheissä tasaisesti. Lisäksi tavoitellaan sitä, että yhdenvertaisuus ja tasa-arvo työelämässä vahvistuvat ja sukupuolten väliset palkkaerot pienenevät.

Päivärahapäivien määrän kasvattaminen lisäisi järjestelmän kustannuksia arviolta noin sadalla miljoonalla eurolla. Arvio tarkentuu, kun mallin yksityiskohtia hiotaan jatkovalmistelussa. Uudistusta työstää virkamiesvetoinen työryhmä. Uudistus tulee voimaan aikaisintaan vuonna 2021.