Tältä näyttää Jyväskylän Tuomiojärvellä sijaitseva Lehtisaari kolme vuotta tulipalon jälkeen – Katso tuoreet kuvat "kaupunkilaisten kesämökistä"

15.6.2016 kello 16.48. Pelastuslaitos saa hälytyksen Jyväskylän Tuomiojärvellä sijaitsevaan Lehtisaareen. Saaren päärakennus on ilmiliekeissä. Reilussa puolessa tunnissa rakennus tuhoutuu käytännössä täysin.

25.6.2019 kello 15.40. Tuusniemeläinen Annu Pääkkölä, 34 ja jyväskyläläinen Ronja Kivimäki, 25, istuvat tulen äärellä Lehtisaaressa. Nyt ei ole tulipalokiirettä, ei oikeastaan kiirettä ollenkaan, vaan täydellinen lomafiilis. Lähellä uinuu sorsaemo poikasineen. Saunan ja järven välillä käy vilkas uimareiden virta.

Lehtisaaren päärakennus paloi aikanaan pikkupoikien tulitikkuleikkien seurauksena. Tuhosta muistuttavat enää saaren keskiosissa sijaitsevat talon perustuskivet, jotka on aidattu. Jäljellä saaressa on vilkkaassa käytössä oleva saunarakennus, varastot ja saareen pystytetty isohko teltta.

Annu Pääkkölä ja Ronja Kivimäki eivät haikaile vanhan perään, vaan nauttivat saaresta myös nykytilassaan. Lehtisaaressa ollessa on vaikea uskoa, että olemme vain noin vartin matkan päässä Jyväskylän keskustasta.

– Koska sääennuste oli epävakaa, tulimme tänne mökkeilyn sijaan. Tämä on ensimmäinen kerta tälle kesälle. Lapsena kävin täällä jonkun verran, kertoo Kivimäki.

Annu Pääkkölä on elämänsä ensimmäistä kertaa Lehtisaaressa, joten muistoja vanhoilta ajoilta ei edes ole.

– Ensivaikutelma on, että tämä on upea paikka, jossa pääsee mökkifiilikseen lähellä kaupunkia. On mahtavaa, että tällaista kaikille avointa paikkaa ylläpidetään, Pääkkölä kiittelee.

Lehtisaari on Jyväskylän seurakunnan kesäkoti, mutta uskontoa ei tuputeta.

– Tuntui kivalta, kun saareen tullessa oli kyltti, että siunattu olet sinä tullessas ja siunattu lähtiessäs. Tuli tervetullut olo, Pääkkölä kommentoi.

Vastaava nuorisotyönohjaaja Pasi Bom kertoo, että Lehtisaaren päärakennuksen palon jälkeen toiminnan keskukseksi on muodostunut sauna.

– Päärakennuksen puuttuminen näkyy etenkin huonoilla keleillä. Silloin väki pakkautuu saunaan tai telttaan, kun muuta tilaa ei ole. Myöskään päivärippikoululeirejä meillä ei enää ole, Bom kertoo tulipalon seurauksista.

Kävijämäärien perusteella väki ei ole kuitenkaan hylännyt Lehtisaarta.

– Kesäkaudella 2018 meillä oli 8000 kävijää, mikä on lähellä ennätystä. Nyt vastikään juhannusaattona oli 430 kävijää. Luvut kertovat siitä, että tilausta toiminnalle on, Bom arvioi.

Suosittuja saaressa ovat erityisesti konsertit ja naisten saunaillat.

Pasi Bom on huolissaan saaren tulevaisuudesta.

– Lokakuussa tulee voimaan jätevesiasetus, joka edellyttää jätevesien käsittelyn parantamista. Tiedossani ei ole, mitä asiassa aiotaan tehdä, sanoo Bom.

Myöskään uudisrakennuksesta ei ole tietoa. Sellaista Bom yhä toivoo, vaikka ymmärtää seurakunnan tiukan rahatilanteen.

– Mielestäni Lehtisaari olisi oiva kaupunkileirikeskus. Jos meillä olisi täällä talo, siellä voisi olla yläkerrassa siskonpetimajoitusta lastenleiriläisille, sanoo Bom.

Uudisrakennus Lehtisaareen vaatisi paitsi rahaa, myös poikkeuslupaa rakentamiselle. Lehtisaari on kaavoitettu viheralueeksi eikä palaneella, vuonna 1932 rakennetulla päärakennuksella tarvinnut aikoinaan olla rakennuslupaa.

Seurakunta on käynyt alustavia keskusteluja kaavoittajan kanssa, mutta kaavoitusprosessia ei ole aloitettu. Siispä ainakaan lähivuosina uudisrakennus Lehtisaareen ei toteudu.

– Myös taloudellisesti Lehtisaaren uudisrakennus olisi nyt vaikea toteuttaa, koska seurakunnalla on paljon korjattavia kiinteistöjä sekä isoja uudishankkeita, kommentoi seurakunnan hallintojohtaja Anu Lajunen.

Lehtisaari on auki ti–pe kello 15–21, la ja su klo 12–21. Saareen pääsee maksuttomilla venekyydeillä Viitaniemen kärjestä.