Tältä näyttää jouluinen Valon kaupunki Jyväskylä ilmasta taltioituna – katso kuvasarja

Lumi ja jouluiset juhlavalot tuovat oman lisänsä Valon kaupunki Jyväskylän kauneuteen, kun hämärä laskeutuu. Lumen valkeus ja tuhansien valonlähteiden muovaama maisema antavat voimaa matkalle yli talven selän, kun valoisa päiväaika pitenee taas minuutti minuutilta.

Jyväskylän julkista valaistusta on tällä vuosituhannella uudistettu entistä energiatehokkaammaksi, mutta estetiikkaa ei ole unohdettu. Julkisia rakennuksia, kuten kaupungintalo ja useita kirkkoja on valaistu myös ulkopuolelta, jolloin niiden kauneus ja arkkitehtuuri saavat erilaisen huomion kuin päivän valossa. Myös yksityisiä liikerakennuksia ja useita oppilaitoksia on lähtenyt mukaan julkisivuvalaistusten rakentamiseen.

Taivaalle karkaavaa valoa kutsutaan valosaasteeksi, sillä se häiritsee luontoa ja esimerkiksi lintujen suunnistamista. Jyväskylän julkisvalaistuksessa valosaastetta on vähennettu valojen suuntaamisella ja vaihtamalla valaisimia pienitehoisemmiksi. Turvallinen ja kaunis ulkovalaistus saadaan aikaan myös pienemmillä tehoilla.

Jyväskylän kaupunki on ollut vuodesta 2006 kansainvälisessä valon kaupunkien yhdistyksessä LUCIssa ja toimii varapuheenjohtajana seuraavan kaksivuotiskauden. Jäsenkaupunkeja on yli 70 eri puolilta maailmaa.

Keskisuomalaisen valokuvaaja Risto Aalto ikuisti valonkaupunki Jyväskylän maisemia drooni-lennokin avulla kuvattuina joulunalusviikolla.