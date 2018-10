Tältä näyttää kokeneen projektipäällikön uran isoin työmaa – Tärttämäen sillan kansi vaatii 700 betonikuormaa ilman katkoja

Viime vuoden marraskuussa aloitetun Tärttämäen sillan kannen valutyö Äänekoskella on alkanut kuluvan viikon maanantaina ja valmistuu myöhään torstai-iltana. 220 metriä pitkä ja 20 metriä leveä 10 miljoonan euron silta otetaan liikennekäyttöön ensi vuoden kesäkuussa. Sillan pääurakoitsijana toimii Graniittirakennus Kallio, ja projektipäällikkö Markku Hokkanen on tuttu näky siltatyömailla.

– Onhan näitä tehty. Tämä on järjestyksessä 41. ja urani isoin. Se on 100:n suurimman paikallaan valettavan sillan joukossa Suomessa, ja sen pitkät jännevälit ovat rakentamisessa haaste. Työmaa on erinomaisesti aikataulussa, kertoo Hokkanen.

Sillan betonimäärä painaa 10 000 tonnia ja koko raudoituksen painoksi kertyy 900 000 kiloa. Raudoituksen joukossa kulkee 14 kilometriä lämmitysputkea glykolia varten. Tällä varmistetaan valun tasalaatuinen kuivuminen. Tiensuuntaisten jännenippujen puristamisella silta saa lopullisen muotonsa.

– Siltaan tullaan kohdistamaan yli 20 miljoonan kilon puristusvoima. Sillan kansi nousee hieman kaarelle. Betoni kestää puristusta, mutta ei vetoa, kertoo Liikennevirastosta projektipäällikkö Jarmo Niskanen.

Siltavalun toteuttaa kuopiolaisen Rakennuspalvelu Heikki Hiltusen 56 työntekijää kahdessa vuorossa. Työtä painetaan ympäri vuorokauden, ja betonia ajaa keskeytyksettä Ruskon Betonin asemalta 9 autoa. Lasteja kertyy 700. Valuporukan lisäksi työmaalla on 50 henkilöä tie- ja siltatyössä. Niskanen kiteyttää kaikkiaan Metsä Groupin biotuotetehtaaseen liittyvän maantiestön parannusurakan siltapainotteiseksi, vaikka miehen harteilla on 76:n miljoonan euron potti. Sillä tulee sillan ohessa syntyä 150 kilometriä uutta asfalttia ja eritasoliittymät.

– 70 prosenttia stressistä on liittynyt tähän siltaan. Valu pitää tehdä kerralla, ja sähkökatkojen varalta meillä on aggregaatit. Toistaiseksi kaikki on mennyt hyvin, ja loppuviikoksi on luvassa lämpimämpää poutasäätä. Jos betoniaseman laitekanta kestää, niin mennään torstain ja perjantain välisenä yönä Markun kanssa varmasti saunaan ennen nokosia, sanoo Niskanen.

Uuden sillan kansi tulee 12 metrin korkeuteen veden pinnasta. Vanha Kotakennäänsilta jää paikallisliikenteen käyttöön. Niskasen mukaan maakunnassa biotuotetehtaaseen liittyy kaikkiaan yhdeksän teiden parantamisurakkaa. Graniittikeskus Kallion nelikilometrisen tiealueen pohjoispuolella työtä painaa Destia. Graniittikeskus Kallio on työmaa-alueeltaan louhinut kalliota 240 000 kiintokuutiota.

– Pystyimme louhimaan ja murskaamaan aineksen tietyömaan rakennusmateriaaleiksi paikan päällä. Ensi kesän juhannusliikenne on jo valtatien uudella linjalla, mutta viimeiset kovakiviset päällysteet asfaltoidaan vasta vuonna 2020, sanoo Hokkanen.