Tältä näyttää uudistunut ylioppilaslehti Jylkkäri

Jyväskylän ylioppilaslehti Jylkkärin ulkoasu ja konsepti uudistuivat. Uusi Jylkkäri ilmestyi ensimmäistä kertaa tänään perjantaina.

Uudessa ulkoasussa on kiinnitetty huomiota seesteiseen värimaailmaan sekä rauhalliseen taittoon, jossa kuvat pääsevät isoon rooliin, tiedottaa Jylkkärin päätoimittaja Jaana Kangas. Lisäksi lehden rakennetta on muokattu siten, että jatkossa tilaa on sekä pitkille reportaaseille että lyhyemmille uutisille.

– Edellinen ulkoasu oli vuodelta 2012, ja se kaipasi kipeästi päivitystä. Halusimme raikastaa Jylkkärin visuaalista ilmettä ja tuoda sen nykyaikaan, Kangas kertoo.

Uutena palstana lehdestä löytyy muun muassa tiedesivu, jossa perehdytään johonkin tutkimukseen tai tieteelliseen ilmiöön. Vanhoista suosikeista muun muassa vuodesta 2006 ilmestynyt Paska kotiseutu -palsta säilytettiin.

– Uudistustyössä otettiin huomioon lukijoilta saatu palaute, jotta entistä useampi Jyväskylän yliopiston opiskelija tarttuisi lehteen ja viihtyisi sen parissa, Kangas toteaa.

Lehden konseptin on suunnitellut kuuden hengen työryhmä yhdessä uuden ulkoasun toteuttaneen Taitengrafian kanssa.

Jylkkäri on Jyväskylän yliopiston kampuksen paikallislehti. Lehteä julkaisee Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta JYY. Jylkkäriä jaetaan kampuksella ja kaupungilla sekä Kortepohjan ylioppilaskylässä jokaiseen opiskelija-asuntoon.