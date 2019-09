Tältä näytti viimeinen rauhan kesä Suomessa ennen maailmanpaloa – ja samat maisemat 80 vuotta myöhemmin

On 80 vuotta siitä, kun toinen maailmansota syttyi syyskuussa 1939. Saman vuoden kesänä eräs saksalainen valokuvaaja, kolmekymppinen Hans Wagner, kiersi reilun kuukauden ajan Suomessa ikuistamassa maisemia ja matkailukohteita. Aineistosta oli tarkoitus koota matkailua edistävä värikuvateos seuraavan vuoden olympialaisia ajatellen.

Olympialaisia ei tullut, tuli sota. Suomen Matkailijayhdistyksen ja Suomen Matkat -yhdistyksen tilaamat kuvat jäivät käyttämättä, vaikka yhdistyksille toimitettiinkin tuoreeltaan mustavalkokuvia.

Värilliset diat lepäsivät Saksassa Wagnerin perheen varastoissa kymmeniä vuosia. Sitten vuonna 1982 Saksassa toimineen suomalais-saksalaisen seuran aktiivi otti yhteyttä kustantaja Gummerukseen kertoakseen, että heidän kokouksessaan oli esitelty kesällä 1939 otettuja väridiakuvia Suomesta.

– Gummerus innostui kuvista, samoin minä, joka olin siellä töissä tietokirjatoimittajana. Siitä alkoi prosessi, jonka tuloksena ensimmäinen valokuvateos julkaistiin marraskuussa 1985, teoksen toimittaja, jyväskyläläinen Jussi Jäppinen kertoo.

Viimeinen kesä -teoksesta otettiin aikanaan vielä kaksi painosta, ja nyt ensi viikon lopulla julkaistava Viimeisen kesän maisemia – Aikamatkailua Suomessa 1939–2019 -kirja on Jäppisen mielessä neljäs painos, päivitetty versio.

– Pääasia kirjassa on se, mitä Suomessa on tapahtunut sodan alkamisen jälkeen 80 vuoden aikana. Juuri nyt erityisen merkityksen saavat tietenkin ne kuvat ja tarinat, joita on otettu ja kerrottu menetetyiltä alueilta kuten Viipurista, Petsamosta ja Valamosta, Jäppinen sanoo.

Jäppinen ei kuitenkaan halua, että teos leimautuisi vain nykyisen itärajan takaisten alueiden muistamiseen, koska se kertoo laajasti sodanjälkeisestä muutoksesta koko maassa.

– Tämä oli yksi syy siihen, että sodan alkamisen 80-vuotispäivästä huolimatta kansikuva on Kuopion torilta eikä menetetyiltä alueilta, Jäppinen toteaa.

Vaihtokuva vanhat kuvat 2

Vaikka teos on tavallaan päivitys aikaisemmista painoksista, on sen tekemiseen vierähtänyt vuosia. Kaikki nyky-Suomen kuvat on pitänyt ottaa uudestaan.

– Intensiivinen vaihe on vienyt kaksi vuotta, ja pääosan kirjaan ottamistani valokuvista olen ottanut tänä ja viime kesänä. Mutta jo pitkään olen paikkoja kierrellessäni ottanut kuvia kohteista oikeastaan vielä tietämättä, että ne tulevat kirjaan, Jäppinen sanoo.

Vaihtokuvat vanhat kuvat 3

Kirjassa olevat Wagnerin kuvat ovat edelleen pääosin samat kuin edellisissäkin versioissa.

– Lisäksi olen tuonut mukaan vielä kolmannen aikatason, 1800-luvun. Tuolta ajalta teoksessa on joitakin taiteilijoiden piirroksia samoista kohteista joita Wagner kuvasi, Jäppinen kertoo.

Vaihtokuva vanhat kuvat 4

Kaikkiaan kirjassa on nelisensataa valokuvaa ja niiden lisäksi piirroksia, karttoja ja vaakunoita.

Valokuvat Jäppinen on ottanut siis kesäisin, aivan kuten Wagnerkin otti, ja muu aika on mennyt tietoja etsiessä ja faktoja tarkistaessa.

– Välillä olen tehnyt aikamoista salapoliisityötä, kun Wagnerin kuvaamia kohteita on ollut hankala löytää. Luonto ja maisemat muuttuvat melko lailla 80 vuodessa, ja vain sellaiset matkailukohteet, jotka ovat tunnettuja tänäkin päivänä, olivat helposti tunnistettavissa ja löydettävissä, Jäppinen selvittää.

Vaihtokuva vanhat kuvat 5

Hän on kierrellyt paikallismuseoissa, maakuntamuseoissa ja on kolkutellut tuntemattomien ovien takana, jos rakennus on vaikuttanut olevan sama kuin Wagnerin vanhoissa kuvissa tai edes samalla paikalla.

– Vastaanotto on ollut kaikkialla hyvin myönteinen ja lämmin. Erityisen ilahduttavaa on, että Viimeinen kesä -kirja tai siitä poimittuja valokuvia löytyy ihmisten kodeista. Siellä missä olen kiertänyt ja kysellyt, Wagner ja minut on usein jollain tasolla tunnettu aikaisempien painosten perusteella, Jäppinen toteaa.

Välillä Wagner oli räpsinyt kuvia heinäseipäistä ja milloin mistäkin maisemasta ilman mainintaa mistä ne olivat. Saattaa olla, että ne eivät ehkä olleet tarkoitettukaan julkaistaviksi vaan Wagnerin omiksi muistoiksi. Jäppinen on kuitenkin jäljittänyt myös näitä nimettömiä kohteita.

– Lopulta kirjassa on vain muutama sellainen kuvakohde, jota ei löytynyt, Jäppinen sanoo.

Vaihtokuva vanhat kuvat 6

On päivänselvää, mitkä ovat kuvissa suurimmat erovaisuudet vuoden 1939 ja vuoden 2019 välillä.

– Suurin ero on se, että osa kohteista ei enää kuulu Suomeen. Wagner ajoi mihin tahansa kaupunkiin myös niillä alueilla, jotka Suomi menetti. Tuolloin ne olivat osa Suomea siinä kuin Helsinki tai Tamperekin. Nyt pitää olla matkustamiseen lippua ja lappua eikä kaikkialle rajan taakse tahdo edes päästä, kuten Petsamoon, Jäppinen kertoo.

– Toinen iso ero näkyy sitten itse kuvissa. Suomi on kasvanut ja vaurastunut vauhdilla, joten vanhaa voi olla vaikea löytää tai tunnistaa uuden rakennuskannan tai puuston takaa.

Jäppinen kertoo, että nykyisen itärajan takana voi tulla kaksijakoinen olo, kuten Viipurissa.

– Se on toisaalta huikean hieno kaupunki, mutta toisaalta osa kaupungista on niin huonossa kunnossa että se surettaa. Keskeisellä paikalla on ränsistyneitä taloja surkeassa kunnossa.

– Kävin Viipurissa ensimmäisen kerran vuonna 1972. Mustavalkoisissa kuvissa näkyvät tyhjät kadut ja ankea yleisilme. 80-luvulla oli jo väriä ja värikuvia – mutta kadut olivat edelleen tyhjät. Nykypäivänä kaupunki on päällisin puolin länsimaisen oloinen. Aiemmin toimeliaassa kaupungissa oli välissä siis kuitenkin hyvin tyhjiä aikoja, Jäppinen kuvailee.

Vaihtokuvat vanhat kuvat 7

Nykyisen Suomen rajojen sisällä Jäppinen on tuottanut Wagnerin ja omista valokuvistaan ennen–nyt-kuvapareja muun muassa Helsingistä, Tampereelta, Oulusta, Naantalista, Kolilta, Kuopiosta, Savonlinnasta, Napapiiriltä, Lahdesta ja Hämeenlinnasta. Mukana on kuvia kaupunkien kohteista, jotka Wagner näki matkailullisesti kiinnostavina, mutta myös joistakin luontokohteista, kuten vaikkapa Punkaharjusta.

Wagner teki pitkän reissunsa hyvin rivakasti, reilussa kuukaudessa. Hän kiersi Suomea juhannuksesta 1939 heinäkuun loppupuolelle ennen kuin palasi Saksaan valmistelemaan teosta.

Sota ei näkynyt vielä lainkaan valokuvissa

Saksalainen valokuvaaja Hans Wagner ei aavistanut, kuinka lähellä olivat dramaattiset mullistukset, kun hän kesähelteillä 1939 ajeli Suomea ristiin rastiin. Suomen Matkailijayhdistys ja Suomen Matkat -yhdistys olivat tilanneet tunnetulta kuvaajalta kuvia kirjaan, jolla oli tarkoitus markkinoida maata vuoden 1940 olympialaisten kunniaksi.

Jussi Jäppisen mielestä kerrassaan mikään ei antanut aihetta uskoa, että Wagner olisi aavistanut sodan syttyvän vain pari kuukautta hänen Suomesta lähtönsä jälkeen. Jäppinen on tutustunut paitsi Wagnerin valokuviin myös hänen matkan aikaisiin muistiinpanoihinsa.

– Jotain uhkaa ilmassa kuitenkin jo kesällä oli havaittavissa. Esimerkiksi Helsingin Sanomien otsikot tuolta vuoden 1939 kesältä antavat viitteitä levottomuudesta, Jäppinen kertoo.

Hän on koonnut Viimeisen kesän maisemia -teokseensa useita lehden otsikoita, kuten ”Levottomuutta Ranskassa” (2.7.) tai ”Väestönsuojia rakennetaan betonista” (15.7.).

Toki monet otsikot innokkaasti odottivat vielä kesällä seuraavan vuoden olympialaisiakin.

Wagner oli syntynyt 1909 Berliinissä. Toisessa maailmansodassa hän ilmoittautui vapaaehtoisena sotapalvelukseen, ja kuvasi ahkerasti myös rintamalla Euroopassa ja Afrikassa. Afrikassa hän myös joutui sotavangiksi kolmeksi vuodeksi ja oli vankileirillä Yhdysvalloissa.

Sodan jälkeen hän tuli tunnetuksi muun muassa maisemapostikorttien ja aikakauslehtikuvien kuvaajana. Hän myös läheni Saksan kansallisdemokraattista puoluetta (NPD), kiisti Auschwitzin tapahtumat ja vaati vapautta Rudolf Hessille.

Wagner kuoli 1981, minkä jälkeen laaja kuvamateriaali jäi hänen leskelleen Margarethe Wagnerille. Leski välitti Suomesta kesällä 1939 otetut kuvat Suomeen ja toi myöhemmin itse Jussi Jäppiselle osan aineistosta. Myös Margarethe Wagner on jo kuollut.

– Diat olivat aika huonossa kunnossa, niissä oli esimerkiksi nähtävissä rihmastoa ja syöpymiä. Suurelta osalta ne saatiin kuitenkin puhdistettua, kun kysyttiin neuvoa filmitehtaalta Länsi-Saksasta, Jäppinen kertoi.

Turun pappa viitoitti Jäppisen uraa

Graafinen suunnittelija, tietokirjailija ja valokuvaaja Jussi Jäppinen saa kiittää erityisesti isoisäänsä, Turun pappaa, läpi elämän kantaneesta kiinnostuksesta ympäristöön, sen muutokseen, havainnointiin ja kuvaamiseen.

– Vietin lapsuuskesiäni isovanhempien kesäpaikoissa Turun seudulla. Pappa kuljetti minua ja siskoja autolla ympäri pitäjiä, ja Varsinais-Suomi alkoi tulla tutuksi. Ympäristön peruskurssi oli käyty, Jäppinen toteaa uuden teoksensa alkusanoissa.

Jatkoa seurasi Jyväskylässä, missä hän kaupungin kesätöissä mittamiehenä kiersi seutua ja näki, miten uusille alueille jopa asumattomiin metsiin mittailtiin ja sittemmin rakennettiin tiestöä ja talonpaikkoja.

Jäppinen syntyi Joutsenossa toukokuussa 1948, mutta perhe muutti Jyväskylään Jussi-pojan ollessa 3-vuotias .

Jäppinen on julkaissut kymmeniä kuvateoksia sekä useita arkkitehtuuria, rakennettua ympäristöä ja historiaa käsitteleviä tietokirjoja ja karttoja.

Väitöskirja Oletko koskaan nähnyt kauniin kaupungin? (2005) käsittelee Jyväskylän ruutuasemakaava-alueen kaupunkikuvan kehitystä.

Jäppinen on myös tehnyt Jyväskylän vaakunan nykyisen virallisen, entisiä versioita paremmin nykyaikaiseen painotekniikkaan soveltuvan version, joka otettiin käyttöön vuonna 2000.

Nykyään Jäppisellä on oma yritys, vuodesta 1984 toiminut Graafinen suunnittelutoimisto Jussi Jäppinen Ky. Viimeksi ennen oman yrityksen perustamista hän työskenteli Gummeruksen tietokirjatoimittajan vuosina 1977–84.

Jäppinen on moneen kertaan palkittu tekijä. Hänelle on myönnetty Jyväskylän kaupungin kulttuuripalkinto 1992, Jyväskylä-palkinto 1993 ja 2007, Tietokirjailijapalkinto 2008, Vuoden jyväskyläläinen 2010 -palkinto, Vuoden 2011 kirjateko -palkinto, Jyväskylä-mitali 2012 ja Vuoden kotiseututeos 2017 -palkinto.

Miksei Wagner pysähtynyt Jyväskylässä?

Niin upeita visuaalisia rinnastuksia kuin Viimeinen kesän maisemia tarjoaakin, jää keskisuomalaista lukijaa hieman vaivaamaan, miksi valokuvaaja Hans Wagner on kokonaan sivuuttanut maakunnan ja Jyväskylän.

Jussi Jäppinen on kyllä valinnut kotikaupungistaankin kuvia mukaan teokseen, mutta Wagner pyyhälsi kaupungin ohi.

Jäppinen on totta kai pohtinut, miksi näin.

– Päällimmäiseksi jäi mieleen, että kun hän tuli Petsamosta hänellä oli yksinkertaisesti kova kiire kotia kohtia. Hän pysähtyi seuraavan kerran Tampereella.

– Toinen seikka mikä on tullut mieleen, on säätila. Olen katsonut tuon kesän säätiedotuksia, ja niille päiville kun Wagner liikkui täällä päin, osuivat hänen matkansa suunnilleen ainoat sateiset päivät, Jäppinen kertoo.

Kesä 1939 oli ilmoiltaan muuten kerrassaan upea, eikä Wagnerinkaan kuvissa näy kuin aurinkoisia maisemia.

On tietysti vielä yksi mahdollinen raadollinen syy: Jyväskylässä ei ollut Suomen Matkailijayhdistyksen mielestä mitään matkailullisesti kiinnostavaa.

– Se on yksi ajatus. Samoin Wagner jätti myös länsirannikon kokonaan käymättä. Oulussa hän kävi, mutta kaikki Oulun ja Turun väliltä jäi. Ei siellä katsottu olleen matkailullisesti merkittäviä kohteita vuonna 1939, Jäppinen pohtii.

Jyväskylän korkeakoulu oli kaupungin tavaramerkki, mutta ei se ollut varsinainen turistikohde.

– Alvar Aallon rakennuksia täällä jo oli, mutta moderni arkkitehtuuri ei muuallakaan kuulunut kuvausohjelmaan, jos ei lasketa Matkailijayhdistyksen omia uusia hotelleja, Pohjanhovia Rovaniemellä, Kolttaköngästä Petsamossa tai Aulankoa Hämeenlinnassa. Eikä Aalto ollut vielä sellainen maailmantähti kuin nykyään, Jäppinen muistutti.

Jos Wagner olisi pysähtynyt Jyväskylään, missä hän olisi voinut käydä?

– Wagnerilla oli tapana kaikkialla kuvata yleisnäkymiä korkeilta paikoilta, joten Harjun näkötorni olisi varmaan valikoitunut yhdeksi kuvauspaikaksi, Jäppinen uskoo.

Ja jos Wagner tekisi vastaavaa valokuvausmatkaa nyt, Aaltokin saattaisi jo kiinnostaa turistikohteena.