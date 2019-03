Tältäkö näyttää tulevaisuuden Jyväskylä? Alakaupungille hahmoteltu jopa 20-kerroksisia taloja tuhansille uusille asukkaille – katso havainnekuva

Jopa 20-kerroksisia taloja ja jopa 5 600 uutta asukasta Jyväskylän keskustaan. Tällaisia ajatuksia löytyy arkkitehtien suunnitelmista Jyväskylä alakaupungin täydennysrakentamiseksi ylöspäin. Kaupunkilaiset voivat kommentoida verkossa esillä olevia suunnitelmia nyt.

– Jotta korkeasta rakentamisesta voidaan tehdä keskusta-alueella linjauksia, tarvitaan erityisesti kaupunkilaisten näkemyksiä, ideoita ja aktiivista keskustelua, kannustaa kaupunginarkkitehti Leila Strömberg.

Jyväskylän keskusta-alueelle on monissa yhteyksissä esitetty korkeaa rakentamista. Korkean rakentamisen mahdollisuuksia tai vaikutuksia ei kuitenkaan ole aiemmin selvitetty tai käyty laajempaa keskustelua asiasta. Keskustelujen pohjaksi Jyväskylän kaupunki tilasi kolmelta suunnittelijalta korkean rakentamisen visiosuunnitelmat.

Erityisesti alakaupungin alue on katsottu mahdolliseksi paikaksi tutkia korkeaa rakentamista. Keskustavisio 2030:ssa on tavoitteena keskusta-alueen voimakas täydennysrakentaminen ja asukasmäärän jopa kaksinkertaistaminen. Yksi keino on rakentaa ylöspäin jo ennestään tiiviissä kaupunkiympäristössä.

– Mielestäni saimme hyviä ja kiinnostavia töitä. Ne ovat hyvin erilaisia, mutta niitä pystyy vertailemaan, koska kohteet oli määritelty kaikille samoiksi ja tehty samalle mallipohjalle. Nyt on mielenkiintoista kuulla kaupunkilaisten ajatuksia, Strömberg sanoi.

Pelkkien rakennusmassojen sijoittelun lisäksi arkkitehdeiltä tuli muitakin oivalluksia, kuten reittiratkaisuja sujuvaan liikkumiseen.

– Monissa kaupungeissa keskustelua korkeasta rakentamisesta on nyt ilmassa. Meille on tärkeää, että Jyväskylä ei menetä omaa identiteettiään ja me toteutamme omaleimaisia ratkaisuja. Jos tehdään korkeampaa, sen pitää olla jyväskyläläistä korkeaa ja vahvistaa kaupungin ominaispiirteitä, Strömberg sanoi.

Suunnittelijat ratkoivat ennalta määriteltyjen 13 kohteen täydennysrakentamisen mahdollisuuksia. He saivat itse määritellä mielestään ympäristöön parhaiten sopivan rakentamisen määrän ja korkeuden.

Visioissa esitetään rakentamista 130 000 kerrosalaneliömetristä aina 280 000 kerrosalaneliömetriin. Korkeimmat rakennukset ovat 20-kerroksisia. Esitetty rakentamisen määrä tarkoittaisi arviolta asuntoja noin 2 600-5 600 uudelle asukkaalle.

Korkeaksi rakentamiseksi määriteltiin nykyistä rakennuskantaa korkeampi rakentaminen eli plus yksi tai useampi kerros. Nyt valmistuneet suunnitelmat luovat hyvän pohjan keskustelulle. Suunnitelmien ja keskustelun pohjalta laaditaan sitten tarkempia linjauksia korkeasta rakentamisesta keskusta-alueella.

Visiosuunnitelman laativat Aarti Ollila Ristola Arkkitehdit, Arkkitehtipalvelu ja Tieno Arkkitehdit sekä Arkkitehtitoimistot Karin Krokfors ja Sami Vikström.

Korkean rakentamisen hahmotelmia esitellään Jyväskylä korkeuksissa -tapahtumassa 11. huhtikuuta kello 17 kaupunginkirjaston Unonsalissa. Tilaisuudessa on mahdollista tutustua visiosuunnitelmiin, seurata paneelikeskustelua sekä vaihtaa ajatuksia kaupungin toimijoiden sekä visiotöitä laatineiden suunnittelijoiden kanssa.