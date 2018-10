Tämä mies tietää, mitä on yrittäjän arki: "Työmarkkinajärjestöille on kertynyt liikaa valtaa"

Suomen Yrittäjien hallitukseen varapuheenjohtajaksi valittu Petri Salminen luopuu Keski-Suomen yrittäjien puheenjohtajuudesta eikä lähde eduskuntavaaleihin ehdokkaaksi. Salminen kertoo, että arvioi koko ajan huolella vaikuttamismahdollisuuksiaan.

– Järjestötyöstä ei kerry palkkaa, ja minun tulee keskittyä olennaiseen. Minulta ei riittäisi aikaa sekä maakunnalliseen puheenjohtajuuteen että valtakunnalliseen varapuheenjohtajuuteen. Lisäksi en voi olla koko ajan ehdolla johonkin. Pyrin aina loogiseen työrupeamaan saamassani tehtävässä. Keski-Suomen yrittäjien puheenjohtajana olin kehittämässä erityisesti viestintää ja jäsentoimintaa kolmella kaudella. Maakunta menestyy vain menestyvien yritysten myötä, ja Suomesta tulee tehdä yrittämiselle mahdollisimman hyvä maa. Menen Suomen Yrittäjiinkin uudistajana, sanoo Salminen.

Salmista on vetänyt palkattomaan järjestötyöhön kaksi perusasiaa. Mies uskoo vakaasti, että yrittäjyys on hyväksi Suomelle. Toiseksi hän on vilpittömän kiinnostunut johtamisesta. Siihen Keski-Suomen yrittäjien puheenjohtajuus oli kokijan paikka.

– Kyse oli 300 palkattoman luottamushenkilön koulimisesta yhteiseen näkemykseen sekä 6 toimistotyöntekijän työpanoksen johtamisesta.

Puolisoltaan Salminen tiedusteli ensin, mitä mieltä hän olisi valtakunnallisesta varapuheenjohtajaehdokkuudesta.

– Anna-Maija (Itäranta) sanoi, että se on juuri minun profiiliini sopiva tehtävä. Tämä läheisen tuki ja ymmärrys on minulle keskeinen. Arkeen tulee nyt varmasti enemmän matkoja Helsinkiin. Lisäksi roolini maakunnan sanantuojasta vaihtuu valtakunnalliseen lain valmisteluun osallistumiseen, sanoo Salminen.

Hän on toimitusjohtajana yhden miehen yrityksessään Salminen & Tikka Oy:ssä. Kasvuliiketoiminnan kehittämisyhtiö on perustettu vuonna 2004, ja sen liiketoiminta on jäänyt vähäiseksi. Salminen on urallaan kaikkiaan erikoistunut kasvuyrityksiin, ja hänen oma yhtiö tekee käytännössä 0-tulosta.

– Pitää paikkansa, mutta se on myös päätulonlähteeni. Lisäksi olen mukana Äänekosken Suolahden teollisuuskylässä toimivassa perheyrityksessämme eli AJ-Tools Oy:ssä. Kyseessä on konepaja, jossa on erikoisosaamista ohutlevytyökalujen valmistamiseen. Osallistun myös neuvonantajan roolissa kehittämistyöhön PowerMarkkinointi Oy:ssä, joka suunnittelee ja toteuttaa sähköisissä kanavissa markkinointia pääosin yritysten välistä kauppaa tekeville yrityksille, luettelee Salminen.

Kun keskustelu siirtyy kasvolliseen omistajayrittäjyyteen, kirmaa Salminen selvästi kotikentälle. Hän näkee pk-yrittäjät hyvin vastuuntuntoisina, ja heille työntekijät ovat pitkäjänteisen työn voimavara.

– On aivan eri asia olla johtaja omistamassaan yrityksessä kuin palkkajohtajana osakkaiden omistamassa toimijassa. Kvartaalitalous heijastuu sijoittajien omistamaan yritykseen. Sellainen näyttää tuosta neljä kertaa vuodessa vakuuttaakseen sijoittajat.

Johtaja omistamassaan pk-yrityksessä rekrytoi työntekijät kuin menestystä hakeva jalkapallojoukkue, ja hän kehittää yrityksen toimintaa pitkäjänteisesti. Hän haluaa parhaan pelaajan jokaiseen tehtävään, tapaa heitä kasvokkain päivittäin ja näkee heidät menestyksen voimavarana. Yrittäjävetoisten yritysten omistajuus on syvää vastuuntuntoa yrityksen ja sen työntekijöiden menestymisestä, ja työntekijöiden vähentämiseen on korkea kynnys. Pörssiyhtiöissä päätöksenteko on kauempana, se tuo sopeuttamiseen erilaisen otteen, uskoo Salminen.

Kasvukivuista hyvää oppia

Petri Salminen sai kipeimmät yrittäjäkokemukset osakkaana kasvuyritys Sales´House Finlandissa. Kyse oli myynnin kehittäjästä ja tämä liiketoiminnan ydin on myös säilynyt Salmisen omassa Salminen & Tikka -yhtiössä.

– Aluksi meillä tuntui onnistuvan kaikki. Kasvoimme liian kovalla vauhdilla, eikä meillä ei ollut riittävää kassanhallintaa. Kohta emme ehtineet hoitaa asiakkaita niin hyvin, kuin olisimme voineet. Se söi motivaatiota ja ajauduimme huonoon kierteeseen. Palveluksessamme ollut myyjä näki tilanteen, ja päätti itse hakea muualta työtehtävät. Näin emme varsinaisesti joutuneet irtisanomaan häntä, mutta hyvän ihmisen menetys jätti jäljet. Ajoimme firman toiminnan alas ja hoidimme kaikki laskut pois. Se oli meille tärkeää jatkoa ajatellen. Sain siinä samalla hyvää oppia. Neuvoessani kasvuyrityksiä tunnistan nyt vaaran merkit, jotka silloin jäivät liian vähälle, kertoo Salminen.

Salminen ei imenyt yrittäjyyttä äidinmaidossa, mutta kasvoi siihen kotona.

– Isä oli töissä Suolahdessa Valmetilla ja äiti Äänekoskella Televalla. 80-luvun puolivälissä isä ja kummisetä ostivat sorvin sekä jyrsimen. Myöhemmin isä perusti AJ-Tools Oy:n. Uskoisin, että yrittäjän lapsena uskallukseni ottaa riskiä madaltui. Salminen & Tikka -yhtiön toiminnan aloitin ystäväni Anssin kanssa. Yrittäjien järjestötoimintaan mukaan meno liittyi aluksi asiakaskontaktien luomiseen.

Yrittäjyydessä kiehtoo vapaus, riskin otto sekä toiminnassa onnistuminen. Motivaatio ruokkii yrittäjän luovuutta. Yrittäjyys myös uudistaa Suomea, toteaa Salminen.

Salmisesta Suomessa edetään liian usein kriisin kautta sopimaan. Hallituksen toimet hän ymmärtää tavoitteista käsin.

– Kikyssä palkansaajajärjestöt tulivat hieman vastaan, mutta kaikkiaan työmarkkinajärjestöjen pöytiin on kertynyt liikaa rakenteellista valtaa. Hallituksella on tavoitteet ja demokraattinen mandaatti. Jos työmarkkinajärjestöt eivät löydä neuvottelemalla sopua henkilöperusteisesta irtisanomisista, on hallituksen velvollisuus toimia, sanoo Salminen.