Tämä on Jyväskylän kallein myynnissä oleva kerrostaloasunto – kauppahinta 680 000 euroa

Jyväskylän kallein kerrostaloasunto maksaa 680 000 euroa. Tämän verran oli pyyntihinta Kilpisenkadulle ydinkeskustaan valmistuvan uudisrakennus Reimarin ylimmän kerroksen asunnosta Etuovi.com-sivustolla perjantaina.

121,5 neliön asunnossa on neljä huonetta, keittotila, pukuhuone, wc, kodinhoitohuone, sauna ja iso kattoterassi. Terassilta aukeavat näkymät Jyväsjärvelle. Neliöhinta asunnolla on noin 5 600 euroa.

– Isot kattohuoneistot ovat kysyttyjä, ja tähänkin on jo varauksia. Nämä ovat uniikkeja kohteita harvinaisella paikalla, kuvailee kohdetta myyvän OP-Kiinteistökeskuksen toimitusjohtaja Janne Särkkä.

Särkän mukaan Valtiontalon kylkeen nousevasta Reimarista on jo myyty isompi, 152 neliön kulmahuoneisto yli 200 neliön kattoterassilla. Sen kauppahinta oli yli 800 000 euroa.

– Ostokykyisiä asiakkaita on Jyväskylässäkin aiempaa enemmän. Yleensä uudiskohteiden isot asunnot varataan jo ennakkomarkkinointivaiheessa, kommentoi Särkkä.

Edullisimmillaan asunnon Reimarista saa 139 600 eurolla. Tämän verran pyydetään 29 neliöisestä yksiöstä. Neliöhinta on 4 814 euroa.

Reimariin valmistuu yhteensä 83 asuntoa. Keskineliöhinta asunnoille on 5 100 euroa. Asunnoista yli puolet on myyty. Kauppoja on tehty loppuvuodesta 2018 alkaen.

– Myymättä on 40 asuntoa, ja niistäkin 18 on varattu. Kysyntä on ollut runsasta. Tätä selittää hyvä sijainti. Lisäksi asunnot sijoittuvat yläkerroksiin, jolloin liikennemelua on vähemmän, Särkkä kommentoi.

Reimari valmistuu elokuussa 2020. Särkän mukaan asuntojen hinnoittelu on pysynyt alusta alkaen ennallaan.

– Tämä on kaupungin kallein tonttipaikka. Rakentamisella on aina kustannuksensa. Muun muassa nämä tekijät vaikuttavat asuntojen hintaan, Särkkä sanoo.

Reimarin katutasoon sekä kerroksiin 1–3 sijoittuviin liiketiloihin käyttäjiksi on tulossa K-Supermarket, Lähi-Tapiola Keski-Suomi ja Jyväskylän Työterveys. Jyväskylän seurakunnan osalta prosessi on yhä kesken, kertoo rakennuttaja JSA Oy:n toimitusjohtaja Tomi Nieminen.

Etuovi.com-sivustolla oli perjantaina myynnissä kahdeksan yli puoli miljoonaa euroa maksavaa kerrostaloasuntoa Jyväskylästä. Kaikki ovat uudiskohteita. Kolme niistä sijaitsee Reimarissa, kolme Lutakossa ja kaksi Äijälänrannassa.

– Normaalisti Jyväskylässä on rakennettu yhtä niin sanottua ykkösaluetta kerrallaan. Nyt rakennetaan Lutakon lisäksi Kankaalle ja keskustaan. Näin myös arvokohteita yläkerroksiin on tarjolla tavallista enemmän, arvioi Janne Särkkä.

Toisaalta Jyväskylä kalpenee esimerkiksi Tampereen arvotarjonnalle selvästi. Siellä yli puolen miljoonan kerrostalokoteja oli perjantaina kaupan 87, ja kalleimmasta saa pulittaa yli kaksi miljoonaa euroa.

Jyväskylän Kankaan alueen asunnoista kallein myynnissä oleva oli perjantaina Rusokinkadulle valmistuvaan taloon sijoittuva 73 neliön 3–4 h + kt + sauna, hinta 322 000 euroa.

Uusien kerrostaloasuntojen keskineliöhinta Jyväskylässä on STH Group Oy:n tilaston mukaan 4105 euroa.