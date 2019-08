Tämä video saa sinut hieraisemaan silmiäsi: valkoinen kenguru hyppelee Ahvenanmaalla pitkin teitä – eikä tämä ole edes vitsi

Ahvenanmaan poliisi kertoo saaneensa aamulla puhelun Hammarlandsvägeniä pitkin pomppivasta valkoisesta kengurusta.

Poliisin mukaan kengurun omistaja on tietoinen tapauksesta.

Ilta-Sanomien mukaan poliisi tavoitti kengurun jo kerran, mutta ei saanut sitä kiinni.

– Ilmeisesti se on hyvin vaikea saada kiinni. Me voisimme ampua sen, mutta en usko, että se on hyvä idea. Ehkä jonkinlainen eläinten käsittelyn ammattilainen tarvittaisiin, mutta en tiedä kuka sellaista voi tehdä täällä, Håkan Hagström Ahvenanmaan poliisista sanoo.

Hufvudstadsbladetin mukaan kengurun nimi on Willy Wonka, ja sen omistajalla on muitakin eksoottisia eläimiä.

Katso alta Facebookissa leviävä video kengurusta.