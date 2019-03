Tämän verran yhteiskunta hyötyy, kun pyöräilet kilometrin – yksityisautoilusta EU-maissa 500 miljardin euron kustannukset

Anna Kivinen

Ecological Economics -tiedelehdessä julkaistu tutkimus The Social Cost of Automobility, Cycling and Walking in the European Union, kertoo että pyöräily tuottaa yhteiskunnalle 0,18 euroa kilometriä kohden. Vastaavasti kävely tuottaa jopa 0,37 euroa per kilometri. Yksityisautoilusta aiheutuu yhteiskunnalle 0,11 euron kustannus jokaista ajettua kilometriä kohden.

Tutkimuksen mukaan EU:ssa syntyy vuodessa pyöräliikenteestä 24 miljardin ja jalankulusta 66 miljardin edestä hyötyjä vuosittain. Yksityisautoilu aiheuttaa 500 miljardin euron kustannukset EU-maissa.

– Jos autolla kulkevat vaihtaisivat pyörään tai jalankulkuun lyhyilläkin matkoilla, olisivat hyödyt valtavia, sanoo tutkimusryhmää vetänyt professori Steffan Gössling Linné -yliopistosta.

Gösslingin johtamassa tutkimuksessa eri liikennemuodoille hyötyjä ja kustannuksia arvioitiin neljällätoista eri muuttujalla ilmastonmuutoksesta maankäyttöön ja ruuhkista terveyteen.

Viimeisimmän henkilöliikennetutkimuksen mukaan Suomessa jo 2–3 kilometrin matkoista 60 prosenttia tehdään yksityisautolla. Tässä joukossa olisi siis paljon potentiaalia vaihtaa pyöräilyyn tai kävelyyn.

Ruotsalaistutkimuksessa todetaan, että liikenneinvestoinneissa aliarvioidaan systemaattisesti autoilun kustannukset. Erityisesti kaupunkiliikenteessä hyöty-kustannuslaskelmissa pitäisi arvioida myös eri investointien vaikutukset vaihtoehtoisiin liikennemuotoihin. Esimerkiksi autoilun kehittämishankkeet usein heikentävät jalankulun ja pyöräilyn houkuttelevuutta.