Tänään 1,9 miljoonaa suomalaista saa veronpalautuksia

Elokuun veronpalautukset on maksettu tänään 1,9 miljoonalle ihmiselle, Verohallinto kertoo tiedotteessa. Ne, jotka eivät saaneet veronpalautuksia vielä tänään, saavat veronpalautuksen syyskuun ja joulukuun välisenä aikana.

Veronpalautuksen maksuajankohta riippuu siitä, milloin verotus on päättynyt. Kaikilla verotus ei ole vielä päättynyt. Heille uusi verotuspäätös tulee lokakuun loppuun mennessä.

Jos veronpalautus ei näy tilillä

Jos veronpalautus ei tullut tilille, Verohallinto suosittaa tarkastamaan tilanteen Omaverosta. Syy veronpalautuksen tulematta jäämiselle voi olla esimerkiksi se, että verohallinnolle ei ole ilmoitettu oikeaa tilinumeroa tai palautusten saajalla on velkaa ulosotossa.

Veronpalautusta ei makseta myöskään silloin, jos sitä käytetään maksamattomien verojen maksuun.

Jos esitäytettyä veroilmoitusta on täydennetty tai korjattu, maksupäivä on voinut muuttua. Mikäli maksupäivä on muuttunut, siitä saa tiedon uudessa verotuspäätöksessä tai Omaverossa.

Veronpalautuksen maksupäivä voi muuttua myös silloin, jos puoliso on muuttanut omaa veroilmoitustaan. Puolisoiden verotus päättyy samaan aikaan.

Jos veronpalautus on alle 10 euroa, sitä ei makseta ollenkaan. Veronpalautus voi jäädä maksamatta myös siksi, jos veroilmoitus on jätetty antamatta tai ilmoituksessa on olennaisia puutteita. Palautus maksetaan, kun ilmoituspuutteet on korjattu.