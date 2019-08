Tänään liputetaan luonnon päivää – tarjolla on metsäretkiä ja telttaöitä

Tänään vietetään Suomen luonnon päivää. Päivän aikana on luontoaiheisia yleisötapahtumia eri puolilla maata. Nuku yö ulkona -tempauksia järjestetään muun muassa Oittaan ulkoilualueella ja Urho Kekkosen kansallispuistossa, joissa voi nukkua telttahotellissa.

Monissa kansallispuistoissa on retkiä ja muun muassa kahvi-, pulla ja makkaratarjoilua. Tarjonta vaihtelee.

Myös luomutilat eri puolilla maata pitävät avoimien ovien päivää. Monet ovat kotieläintiloja, joten luvassa on eläimellisiä elämyksiä. Tiloilla on myös pop up -kahviloita ja luomutuotteiden myyntiä.

Ja voihan sitä luonnon päivänä ihan vain syödä mustikkapiirakkaa tai käydä kävelyllä lähimetsässä.

Sisäministeriö suosittaa luonnon päivänä liputusta.