Tänään luvassa lunta ja räntää, ajokeli voi olla huono osassa maata

Sää on tänään epävakainen ja osassa Suomea voi tulla lunta tai räntää, kertoo Ilmatieteen laitos. Maan länsiosassa on pilvistä tai puolipilvistä sekä lumi- tai räntäsadetta. Päivällä on vain paikoin lumikuuroja.

Maan itäosassa sataa lunta ja pilvistä on monin paikoin.

Maan länsi- ja itäosassa mittari liikkuu päivällä nollan ja viiden pakkasasteen välillä.

Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa sää on pilvistä tai puolipilvistä ja poutaista. Pakkanen paukkuu 2–8 asteen välillä.

Lapissa sää on pilvinen ja lunta sataa. Pohjois-Lapissa lumisateet tulevat kuitenkin vain kuuroina. Lapissa lämpötila vaihtelee 10 ja 20 pakkasasteen välillä.

Ajokeli voi olla huono Ahvenanmaalla, Varsinais-Suomessa, Uudellamaalla, Kanta-Hämeessä, Päijät-Hämeessä, Kymenlaaksossa, Etelä-Karjalassa, Pirkanmaalla, Keski-Suomessa, Etelä-Savossa, Pohjois-Savossa, Pohjois-Karjalassa ja Lapissa.