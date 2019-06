Tänään nuoret lähtevät juhlimaan, mutta meno on rauhoittunut takavuosista – tässä seitsemän vinkkiä vanhemmille

Tänään illalla koulun päättäjäisiään juhlivia nuoria on todennäköisesti liikkeellä runsaasti. Juhlapäivää turvaavat poliisin ja pelastuslaitoksen lisäksi erilaiset nuorten auttajaryhmät.

Nuorten auttamisoperaation johtaja Timo Kontio Helsingin nuorisopalveluista arvelee, että viikonlopusta tulee tavallista kesäviikonloppua kiireisempi. Hyvällä säällä ihmiset lähtevät liikkeelle. Nuorten rellestämisen todennäköisyyttä hän kuitenkin pitää pienenä.

– Nuorten juhliminen on rauhoittunut vuosien varrella. Holtitonta yltiökänniin juomista on vähemmän.

Kontion mukaan nuoret pitävät nykyään hyvin huolta toinen toisistaan. Tämä näkyy siinä, että poliisin antaman tuen ja avun määrä on vähentynyt.

Johtava koordinaattori Tiina-Liisa Vehkalahti Tampereen kaupungin nuorisopalveluista on hänkin huomannut, että sekoilu on vähentynyt.

– Nuorten alkoholinkäyttö on tutkimusten mukaan vähentynyt kautta linjan, ja se näkyy katukuvassakin, Vehkalahti sanoo.

Vehkalahti myöntää, että juhlapäivinä voi näyttää siltä, että nuoret juovat paljon.

– Tämä päivä on toki monille nuorille spesiaalipäivä, jota odotetaan. Moni juo silloin, kun ollaan porukalla ja tunnelma tiivistyy.

Vehkalahti kuitenkin muistuttaa, että vain marginaalitapauksissa nuori juo itsensä niin huonoon kuntoon, että paikalle täytyy kutsua pelastuslaitos tai poliisi. Myös huumeidenkäyttö on hänen mukaansa edelleen pienen porukan juttu.

– Kannabista tietysti jonkin verran haistaa, kun tuolla ulkona liikkuu.

Helsingissä juhlitaan Hietaniemen rannalla, Tampereella Rosendahlin rannalla

Nuorten juhlimispaikat sekä Helsingissä että Tampereella ovat ennallaan.

Timo Kontio on partioimassa Helsingin keskustassa illalla kello kuudelta. Mukaan on ilmoittautunut yli 50 vapaaehtoista.

– Nuoret kertovat hyvin menoistaan vanhemmilleen. Keskustassa ei ole isoja bileitä tiedossa. Hietaniemen ranta vaikuttaa jälleen olevan suosittu, samoin Kaivopuisto ja Vanhan kirkon puisto sekä Mustikkamaa, Kontio kertoo.

Tamperelaiset nuoret juhlivat perinteisesti koulun päättäjäisiä Rosendahlin rannalla. Sinne Tiina-Liisa Vehkalahtikin suuntaa tänään illalla noin sadan ammattilaisen ja vapaaehtoisen kanssa.

Poliisi on jo aiemmin kertonut valvovansa koulujen päättymistä juhlivien lasten ja nuorten illanviettoa tehostetusti. Valvonta painottuu nuorten kokoontumispaikoille eli esimerkiksi lasten leikkipaikoille ja päiväkotien sekä koulujen pihoihin. Päättäjäisviikonlopun tehovalvontoja on järjestetty vuodesta 2010 lähtien.

Poliisi on myös vedonnut vanhempiin, jotta he sopisivat juhlimisen pelisäännöistä ennalta ja pitäisivät yhteyttä lapsiinsa illan aikana. Poliisista korostettiin, että vastuu lasten ja nuorten hyvinvoinnista on vanhemmilla.

Vinkit juhlimaan lähtevien nuorten vanhemmille

– Tiedä, missä nuori on ja kenen kanssa.

– Sovi kotiintuloaika.

– Keskustele etukäteen, millä tunnelmalla nuori lähtee ulos.

– Lapselle kannattaa sanoa, että oli tilanne mikä tahansa, aina voi tulla kotiin.

– Älä salli alle 18-vuotiaan alkoholinkäyttöä.

– Varmista, että nuorella on puhelin päällä ja siinä tarpeeksi virtaa.

– Pidä oma puhelimesi päällä ja ole ajokunnossa.

Lähteet:

Tiina-Liisa Vehkalahti, Tampereen nuorisopalvelut

Timo Kontio, Helsingin nuorisopalvelut