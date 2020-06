Tänään rytisi kesän ennätysmäärä salamoita, nyt ukkostilanne rauhoittunut

Ukkostilanne on laajalti rauhoittunut Suomessa, kertoo Ilmatieteen laitos Twitterissä. Maasalamoita on havaittu tähän mennessä noin 11 200 kappaletta, mikä on kesän tähänastinen ennätysmäärä.

Vielä lähituntien aikana ukkostaa Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Kainuun ja Koillismaan alueella. Ilmatieteen laitoksen mukaan yksittäiset ukkospuuskat ovat mahdollisia noin puoli yhdeksään asti illalla.