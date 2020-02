Tänään on syytä varautua sähkökatkoihin ja voimakkaaseen tuuleen. Ilmatieteen laitos on antanut kovan tuulen varoituksen osaan Suomea. Pahimmillaan tuuli puhaltaa 20–25 metriä sekunnissa. Myrskytuuli puhaltaa, kun kymmenen minuutin keskituuleksi on mitattu vähintään 21 metriä sekunnissa.

Näin kovat tuulet katkovat puita ja vaurioittavat heikkoja rakennuksia. Joillakin mittauspisteillä on aamun aikana mitattu jo myrskylukemia.

Tuuli on illasta alkaen voimakasta Ahvenanmaalla, Varsinais-Suomessa, Satakunnassa, Uudellamaalla, Etelä-Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla.

Tuuli on illasta alkaen vaarallisen voimakasta Pohjanmaalla, jossa tuulen nopeus nousee puuskissa 25 metriin sekunnissa.

Lisäksi tänään sataa reilusti.

Sateita ennustetaan tulevan Perämeren pohjoisrannikolle seuraavan vuorokauden aikana 25–30 millilitraa ja Etelä-Lappiin yli 20 millilitraa. Sateet tulevat pääosin lumena, mutta etenkin rannikolla lumi saattaa lämpenevän sään takia muuttua vetiseksi.

Rannikkoalueille sademäärät ovat seuraavan vuorokauden aikana yli 10 millimetriä.

Ilmatieteen laitos varoittaa myös, että ajokeli on tänään osassa maata erittäin huono ja myös jalankulkuväylät ovat osassa maata erittäin liukkaita.

Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Juha Jantunen sanoo, että sää on suorastaan syksyisen oloinen eikä aurinko pääse paistamaan oikeastaan missään päin Suomea.

Alkavalla viikolla sateet tulevat pääosin kuuroina ja torstaina aurinko saattaa paistaa.

Talven tuloa koko Suomeen saadaan kuitenkin vielä odotella.

– Siellä missä ei ole lunta, ei ole sitä tulossakaan, Jantunen toteaa.