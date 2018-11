Tänään selviää, miten Stubbin käy kisassa EU:n kärkipaikasta

Tänään ratkeaa, kuinka paljon ääniä Alexander Stubb onnistuu haalimaan kisassa kokoomuksen eurooppapuolueen EPP:n kärkiehdokkuudesta.

Konservatiivivaikuttajat ovat koolla Helsingin Messukeskuksessa.

Aamupäivän aikana puolueaktiivit kuulevat molempia ehdokkaita eli saksalaista Manfred Weberia ja Stubbia vielä kerran. Stubbin odotetaan saavan ensimmäisen puheenvuoron. Äänestystuloksen pitäisi olla selvillä kello 13.

Suomi on ollut huomion keskipisteenä, sillä Helsingissä on eilisen ja tämän päivän aikana koolla useita keskeisiä vaikuttajia. Päivän odotetuin puheenvuoro kuullaan Saksan liittokanslerilta Angela Merkeliltä, joka vastikään kertoi luopuvansa puolueensa puheenjohtajuudesta.

Stubb on kampanjoinut näkyvästi kaikelle kansalle, vaikka jo pitkään on näyttänyt siltä, että selvä enemmistö puolueväestä on Weberin takana. Äänioikeus on tänään 734 delegaatilla.

Lähes kaikki isot delegaatiot ovat kertoneet tukevansa Weberia.