Tänään taivaalta tulee vettä, räntää ja lunta

Sunnuntai tarjoilee vesi-, räntä- ja lumisadetta, kertoo Ilmatieteen laitos.

– Suomea kohti on nousemassa lounaasta sadealue. Viikonlopun sateiden rippeitä satelee vielä lähinnä maan keskiosassa. Lapinkin suunnassa tulee jotain lumisateita, mutta etelässä on laajempi yhtenäinen sadealue, kertoi päivystävä meteorologi Juha Tuomala aamuyhdeksälta.

– Sadealue ohittaa etelän siten, että se mahtaa olla illalla tai alkuyöstä Itä-Suomessa.

Tuomalan mukaan sateet tulevat pääosin vetenä, mutta muuttuvat myöhemmin paikoin lumeksi tai rännäksi. Lumikertymät eivät kuitenkaan ole järin suuria.

– Kaakon kulmassa Etelä-Karjalassa voi tulla lunta tai räntää 1–3 senttiä. Uudellamaalla, tai sanotaanko Päijät-Hämeen suunnalla, määrät ovat 0–1 senttiä. Ja taitaa olla, että siellä on enemmänkin räntää kuin lunta.

Tuomalan mukaan maan eteläosassa on 3–5 astetta lämmintä ja keskiosassa 2–3 astetta.

– Nollaraja on Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan kohdalla. Pohjoiseen mentäessä ollaan enemmän pakkasella. Keski-Lapissa on noin 7 pakkasastetta, kun taas Pohjois-Lapissa voi olla paikoin kymmenkunta pakkasastetta. Etelä-Lapissa on pikkupakkasta.

Tuomala kertoo, että ensi yölle on annettu kelivaroitus lumi- tai räntäsateen sekä tienpintojen jäätymisen vuoksi Kymenlaaksoon, Etelä-Karjalaan, Keski-Suomeen, Etelä-Savoon ja Päijät-Hämeeseen.