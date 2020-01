Tänään tammikuu näyttää vaihteeksi talvelta: lähes koko maahan luvassa lunta ja pakkasta – meteorologi varoittaa heikkenevästä ajokelistä

Torstaina lähes koko Suomeen on luvassa lunta ja pakkasta, kertoo Ilmatieteen laitos.

Päivä valkenee pakkassäässä. Puoliltapäivin alkaen Suomen yli liikkuu lumisadealue, joka tuo lunta lähes koko maahan maan lounaiskulmaa lukuun ottamatta. Muualla maan etelä- ja keskiosassa lunta kertyy yhdestä neljään senttiä ja pohjoisosassa viitisen senttiä. Sateet väistyvät idässäkin yöhön mennessä.

Saderintaman mukana sää lauhtuu torstaina aikana, mutta tästä huolimatta sateet saadaan lähes pelkästään lumena.

– Ihan sateiden loppupuolella voi maan etelä- ja keskiosassa olla veden sekaista, mutta pääosin sateet tulisivat lumena, kertoo meteorologi Hannu Varta.

Meteorologi varoittaa ajokelistä, joka on lumisateen myötä huono monin paikoin.

– Ehkä Varsinais-Suomessa ja Uudellamaalla pysyisi normaali ajokeli, mutta pohjoisempana menee huonoksi.

Pakkassää lauhtuu torstain aikana. Illalla Etelä- ja Keski-Suomessa lämpötila nollan ja plus neljän välissä, Varta kertoo. Lapissa jatkuu pakkassää kymmenen asteen molemmin puolin.

Perjantaina sää on lähes koko maassa poutainen ja monin paikoin aurinkoinen. Maan etelä- ja keskiosassa lämpötila on perjantaipäivällä nollasta plus neljään. Oulun korkeudella ja Lapissa pakkanen vaihtelee viiden asteen tuntumassa. Pohjoisimmassa Lapissa pakkasta voi olla enemmänkin ja myös lumisateet voivat jatkua.