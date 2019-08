Tänne sinunkin jätteesi tuodaan – Neljän kunnan jätekeskus ottaa vastaan vuosittain yli viiden ruotsinlaivan painon verran jätettä

Kesä on Mustankorkean jätekeskuksessa sesonkiaikaa. Aurinkoisena kesäaamuna etuportilla sijaitseva vaaka-asema on kuitenkin tyhjä.

Vaaka-asemalta nouseva tienpätkä vie jätekeskuksen lajittelupihalle, jossa häärii muutama kesätyöntekijä. Viestintäsuunnittelija Petra Thurénin mukaan vierailumme osuu melko hiljaiselle päivälle.

Lajittelupihalta löytyvät myös ensimmäiset asiakkaat. Pari vanhempaa herrasmiestä lajittelee omaa lastiaan vieressä, kun työnsä puolesta jätettä tuova Robert Koivula purkaa peräkärrynsä lastia. Kyydissä on muun muassa trukkilavoja, keittiökaapin ovia, pahvia ja rakennusjätettä.

– Keräämme varastolla jätteet kärryyn ja tuomme kerralla isomman kuorman, yleensä kerran viikossa. Aika helpoksi tämä on meille tehty, Koivula toteaa.

Vuoden kiireisimpänä päivänä, helatorstain jälkeisenä perjantaina, tunnelma ei ollut yhtä seesteisen rauhallinen. Thurénin mukaan Mustankorkealla vieraili silloin 1 450 asiakasta. Kaikkiaan jätekeskuksessa käy vuosittain noin 100 000 asiakasta.

Lajittelupihalle tuotavat pienkuormat punnitaan vaaka-asemalla sekä tullessa että poistuttaessa. Pienkuormien hinta riippuu jätteen laadusta sekä siitä, miten paljon tavaraa tuo.

Maksu peritään paluumatkalla vaaka-aseman konttorilla. Olli Wennström, toinen aiemmin mainituista herrasmiehistä, on juuri ennättänyt maksaa oman laskunsa. Hänen lastinsa oli peräisin ullakon tyhjennyksestä. Vanhassa seurakuntakeskuksessa asuva Wennström oli edellisenä päivänä tuonut jätekeskukseen vanhan alttarin.

Henkilöautolla ja peräkärryllä liikenteessä ollut Wennström maksoi lystistä 20 euroa. Saman verran maksaisi asiointi pakettiautolla, mutta jos siihen liittää peräkärryn, nousee hinta 35 euroon. Pelkällä henkilöautolla tuotu lasti maksaa seitsemän euroa.

Kaikesta ei kuitenkaan tarvitse maksaa. Esimerkiksi sähkölaitteet ja vaaralliset jätteet saa tuoda veloituksetta.

– Juuri siksi harmittaa hirveästi nähdä jääkaappi–pakastimia jossain lenkkipolun varressa. On käytetty vaivaa laitteen viemiseen sinne, kun sen olisi voinut yhtä hyvin tuoda tänne käsiteltäväksi, Thurén toteaa.

Lajittelupihalla vaarallisten jätteiden ja elektroniikan parissa työskentelevä Jukka Häyrinen on juuri kaatamassa jäteöljyjä isompaan keräyssäiliöön. Häyrinen kertoo, että öljyä tuodaan kesällä paljon.

– Enemmän ongelmissa on Fortum, joka vie öljyt tästä eteenpäin. He yrittävät pysyä meidän perässä.

Häyrisen mukaan kotitalouksista tuodaan vaarallisista jätteistä eniten maaleja, loisteputkia ja loistelamppuja.

– Hankalimpia ovat sellaiset tavarat, joissa ei ole minkäänlaista vihjettä, että mitä se voisi olla, Häyrinen sanoo.

Kesken juttutuokion paikalle ilmestyy asiakas Jukka Iitti, joka tuo tullessaan öljyä tihkuvan suodattimen ja öljykanistereita. Normaalisti Häyrinen ohjaisi asiakkaan kymmenen metrin päähän lajittelemaan kantamuksensa itse, mutta tällä kertaa hän ottaa kanisterit suoraan vastaan.

Kun Häyriseltä kysyy, miten asiakkaiden toiminnan toivoisi muuttuvan, ei hän mieti kauan.

– Yksinkertaisesti lukutaito. Monessa kohdassa on kylttejä ja ohjelappusia, mutta jos ei malteta lukea, on lajittelu vähän hankalaa.

Thurénin mukaan itselajittelu toimii kuitenkin yleisesti hyvin, ja jätteet löytävät useimmiten oikeille paikoille.

– Kun tänne asti on jo tultu, ollaan jo voiton puolella. Toki inhimillisiä erehdyksiä sattuu, eihän sille mitään mahda, hän toteaa.

Käsiteltävän tavaran määrää on hankala käsittää. Viime vuonna Mustankorkea otti vastaan 150 miljoonaa kiloa jätettä, mikä vastaa painoltaan noin viittä ja puolta ruotsinlaivaa.

Lajittelupihalta jäte viedään jatkokäsiteltäväksi johonkin Mustankorkean 60 hehtaarin kokoisella alueella.

– Kaikelle on oma paikkansa täällä. Puutavaraa murskataan ja haketetaan, energiajätteet menevät lajitteluhalliin ja sekajätteet menevät siirtokuormaushalliin, Thurén kertoo esimerkkejä.

Mustankorkea kertoo, että sen jätteen hyötykäyttöaste oli viime 97 prosenttia. Luku kuvaa, kuinka suuri osuus vastaanotetusta jätteestä hyödynnetään käsittelyn jälkeen erilaisina materiaaleina, raaka-aineina tai energiana.

– Ihan minimaalinen osa menee enää niin sanotulle kaatopaikalle, eli loppusijoitukseen. Kotitalouksista sinne ei päädy mitään, Thurén kertoo.

Sekajätteessä edelleen liikaa ruoantähteitä, muovinkeräystä aiotaan yhä laajentaa

Mustankorkean jätekeskukseen tuodaan ihmisten lajittelupihalle tuoman jätteen lisäksi kaikki tavallinen sekajäte jäteyhtiön neljän omistajakunnan alueilta.

– Se tarkoittaa jo 170 000 ihmistä. Jokainen asia, mitä laitat kotona roskikseen, tulee tänne, viestintäsuunnittelija Petra Thurén huomauttaa.

Roskapussit tuodaan Mustankorkealla seisovaan vihreään varastorakennukseen, josta ne jatkavat matkaansa Tampereelle Tammervoiman hyötyvoimalaitokseen poltettavaksi.

Jätesäkit valtaavat vihreän siirtokuormaushallin toisen reunustan, mutta suurin osa hallista on tyhjänä hallin toisella puolella odottavia vihreitä kontteja lukuun ottamatta. Ne odottavat kuljetusrekkaa, joita kulkee Thurénin mukaan keskimäärin kolme päivässä.

Pian yksi rekoista saapuu hallin viereen. Kuljettaja Sami Tervo on juuri ajanut Tampereelta Mustankorkealle. Hän kertoo ajavansa välin kahdesti päivässä ja alkaa varmoin ottein vaihtaa mukanaan tuomiaan kontteja hallin sisällä odottaneisiin vastakappaleisiin.

Hallin päällä ja sisällä parveilee lokkeja, joita kuljetusta odottavat jätekasat selvästi kiinnostavat. Kuvaaja huomaa jätesäkkien seassa muutakin liikehdintää, mutta näkyville uskaltautuvat vain linnut.

Thurén kertoo, että eläimiä on nykyään huomattavasti aiempaa vähemmän. Lintuja on kuitenkin hankala saada kokonaan pois jätesäkkien ympäriltä, koska sekajätteen seassa on niille edelleen melko messevä buffet-pöytä.

– Sekajätteessä on edelleen valitettavan paljon biojätettä. Pari vuotta sitten tehdyn tutkimuksen mukaan pahimmillaan jopa neljännes, Thurén toteaa.

Mustankorkea aloitti viime marraskuussa kokeilun kotitalousmuovien keräämisestä Jyväskylässä. Puolivuotinen kokeilu päättyi tänä keväänä, mutta kokeilussa mukana olleiden noin 200 taloyhtiön muovien keräämistä jatketaan edelleen.

– Muovin keräys sujui hirveän hyvin, kun taloyhtiöt olivat mukana vapaaehtoisesti. Tässä vaiheessa ei kuitenkaan otettu mukaan uusia, Thurén kertoo.

– Muovinkeräys laajenee lähitulevaisuudessa, mutta ensin mietitään, millä tavalla, miten laajasti ja minkä kokoisiin taloyhtiöihin, hän jatkaa.

Halukkaita olisi jo nyt paljon, mutta muovin kerääminen ei ole logistisesti kannattavaa joka paikasta.

– Muovin keräämiseen tarvitaan yksi erillinen jäteauto. Jos jäteauto lähtee ajelemaan jostain Korpilahden perukoilta pienen muovinyssäkän, se kumoaa jo keräyksen ekologisuutta, Thurén huomauttaa.

Harvempaan asutuilla alueilla järkevämpää saattaakin olla kerätä muovit Rinki-pisteiden tapaiseen yhteiskeräyspisteeseen. Myös Rinki-pisteiden muovit kuljetetaan Jyväskylän alueella Mustankorkealle käsiteltäväksi.

Mustankorkealle tuleva muovi paalataan neliskulmaisiksi paaleiksi ja kuljetetaan jatkokäsittelyyn Riihimäelle Fortumin muovijalostamoon. Käsittelyn jälkeen kierrätysmuovia käytetään yhtiön verkkosivujen mukaan muun muassa viher- ja ulkorakentamiseen, maa- ja karjatalouteen sekä julkisrakentamiseen ja liikenne-esteisiin.