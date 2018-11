"Tänne voi tulla kirjastokortti kädessä ja lähteä oma musavideo kainalossa" – Helsingin uudesta keskustakirjastosta ei lopu lukeminen eikä tekeminen

Ensi viikolla avautuvassa Helsingin uudessa keskustakirjasto Oodissa kuuluu helposti kolahdus kun astuu pääovesta sisään. Ääni kuuluu, kun tulijan leuka loksahtaa lattiaan. Wau-arkkitehtuuri on nimensä mukaista.

Vajaat sata miljoonaa euroa maksanut kirjasto pitää sisällään liki kaiken, mitä kirjastossa voi kuvitella tekevänsä – ja aika paljon myös sellaista, mitä ei ole tähän asti kuvitellut.

– Meidän ei tarvitse todellakaan keksiä tänne mitään käyttöä. Kaupunkilaiset huolehtivat kyllä siitä, iloitsee palvelupäällikkö Kari Lämsä.

Ovesta sisään tultuaan voi ensimmäisessä kerroksessa heti sammuttaa tiedonjanonsa kirjasto-, Helsinki- tai EU-infossa. Jos onkin tiedonjanon sijasta ihan perusjano, voi mennä kahvilaan. Verkkokalvoja voi lepuuttaa myös elokuvateatterin rainojen parissa.

Ja jos sattui tulemaan lapset mukaan niin eipä mitään, tulevaisuuden toivoille löytyy tekemistä leikkipuisto Lorusta.

Tuhat ja yksi ideaa...

Kakkoskerros tuntuu olevan varsinainen "Voiko kirjastossa tehdä tällaistakin?" -osasto. Sieltä löytyy muun muassa 3d-printtereitä, laserleikkuri, suurkuvatulostin, lämpöprässi, huippuluokan äänitysstudioita ja vuokrattava keittiö sekä ruokailutila.

– Ideat näihin ovat tulleet kaupunkilaisilta, kun on kysytty, mitä he haluaisivat kirjastossa tehdä. Pääosin käyttö on ilmaista, mutta materiaaleista perimme pienen maksun. Tänne voi tulla kirjastokortti kädessä ja lähteä oma musavideo kainalossa, Lämsä evästää.

Huoleen siitä, että huippuhienot tilat houkuttaisivat vastuuttomia käyttäjiä ilkivaltaan ja tihutöihin, Lämsä suhtautuu rauhallisesti.

– Me kirjastolaiset olemme sellaisia ikuisia optimisteja. Sitä paitsi täällä on varmasti koko ajan aika paljon ihmisiä, joten sosiaalinen kontrollikin toimii hyvin, Lämsä uskoo.

Oodia suunnittelemassa ollut arkkitehti Samuli Woolston arkkitehtitoimisto Alasta puolestaan myöntää, että rakennuksen suunnitteleminen yhdelle Suomen keskeisimmistä paikoista oli jännittävä pesti.

– Totta kai. Kun oman kotikaupunkinsa sydämeen pääsee suunnittelemaan, niin onhan se aika huikea juttu, Woolston myöntää.

...ja satatuhatta kirjaa

Kaiken wau-tekemisen lisäksi kirjastossa olisi tietysti hyvä olla kirjojakin. Niitä on toki Oodissakin, kolmoskerroksessa, yhteensä 100 000 kappaletta 15 kielellä. Lisäksi lapsille on oma lasten maailma kirjoineen ja mielikuvitusleikkeineen.

Wautsi wau -tunnelmaan sopivasti Oodiin palautuvat kirjat lajitellaan ja tuodaan hyllyille roboteilla. Sellaiset teokset, jotka eivät tarvitse aakkostamista päätyvät aivan hyllyyn saakka robottikäsien avulla. Kirjastovirkailijat keskittyvät palvelemaan asiakkaita.

Oodi aukeaa yleisölle tulevana keskiviikkona, itsenäisyyspäivän aattona.