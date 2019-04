Tässä kaupassa saa nyt juoda luvan kanssa kaljaa – Seppälän K-Citymarket avasi K-18-alueen keskelle juomahyllyjä

Hypermarketin juomaosastolla pörrää tavallistakin hilpeämpää väkeä. Ihmekös tuo, kun liikkeestä ei tarvitse enää astua ulos asti nauttimaan ostamastaan oluesta. Sen sijaan mallasjuoman voi kumota kitaansa siltä istumalta oluthyllyjen väliin pystytetyllä anniskelualueella. Lisäksi tarjolla on myös sushia ja lähiruokaa.

K-Citymarket Seppälän remontti valmistui huhtikuun puolivälin tienoilla. Remontin myötä uudistettiin myös liikkeen juomapuolta: muun muassa olutta löytyy nyt hyllymetritolkulla, tarkalleen ottaen 750 erilaista pulloa.

– Olemme halunneet tehdä uudistetussa kaupassa kaikenlaisia tempauksia. Tämä baari on yksi niistä, kauppias Vesa Nurminen myhäilee.

Citymarketin sisällä kököttävä baari – tai "pop-up anniskelukeidas", kuten sitä lehdistötiedotteessa kuvailtiin – kantaa nimeä Gastro Bar. Ravintola avattiin asiakkaille torstaina, ja sen on määrä olla auki vappuaattoon saakka kaupan aukioloaikojen puitteissa.

Ajatus olutbaarin perustamisesta kaupan sisälle syntyi kauppias Vesa Nurmisen ja hänen yhteistyökumppaninsa, Gastro Barin ravintoloitsijan Olli Karvosen keskustelujen pohjalta.

– Kaupan remontin yhteydessä asia nousi esille, ja minähän innostuin siitä sitten aivan valtavasti, Nurminen kertoo.

Hänen mukaansa baarin pystyttäminen kauppaan sujui melko kivuttomasti.

– Yllättävän vähän siinä oli mitään byrokratiaa. Pysyvään anniskelulupaan verrattuna tilapäinen on helpompi saada.

Kauppabaarin tulevaisuus tilapäisen kokeilun jälkeen jää Nurmisen mukaan nähtäväksi. Jatkosuunnitelmiin vaikuttaa ainakin se, kuinka asiakkaat ottavat baarin vastaan. Lisäksi pysyvän anniskeluluvan hankkiminen on väliaikaista lupaa raskaampi prosessi.

Seppälän anniskelukeidas on tiettävästi ensimmäinen laatuaan Suomessa. Näin uskoo myös jyväskyläläinen olutsommelieeri Maria Markus, joka on värvätty asiantuntijaksi Gastro Bariin ravintolan kuusipäiväisen elinkaaren ajaksi. Hänen piti alun perin olla tuomaroimassa olutkilpailuja Portugalissa, mutta perui osallistumisensa, kun häntä pyydettiin mukaan Seppälän gastropubiin.

– Käsittääkseni tämä on ainutlaatuinen konsepti Suomessa, ja on aina hienoa olla toteuttamassa jotain uutta, Markus sanoo.

Gastro Bar toimii väliaikaisen anniskeluluvan turvin, mikä mahdollistaisi väkevämpienkin juomien myymisen. Snapsien kiskomisesta keskellä ruokakauppaa ei kuitenkaan ole nyt kyse.

– Tämä on tietynlaista raja-aitojen rikkomista. Haluan kannustaa suomalaisia maisteluun ryyppäämisen sijaan. Tämäntyyppiset avaukset ovat askel kohti eurooppalaista juomakulttuuria, Markus tuumii.

Kauppias Vesa Nurminen on samoilla linjoilla.

– Suomessa on tapahtumassa olutkulttuurin muutos, jota haluamme osaltaan olla edistämässä. Trendi on ollut havaittavissa jo pitkään, mikä on meillä näkynyt kattavana olutvalikoimana.

Ainakin avajaispäivänä kansa tuntui olevan gastropubista varsin innoissaan.

– Kyllä tämä saisi pysyväksi jäädä, Äänekoskelta varta vasten baarin takia paikalle saapunut Hannu Rikkonen iloitsee.

– Tässä on hyvä tutustua oluisiin ennen ostopäätöstä. Samalla saa tietoa, mikä olut sopii minkäkin ruoan kanssa.