Tässä ovat Keski-Suomen uudet kansanedustajat – SDP:n Riitta Mäkinen äänikuningatar

Suomi sai sunnuntai-iltana uuden eduskunnan, jonka kansanedustajista kymmenen tulee Keski-Suomen vaalipiiristä. Keski-Suomen kansanedustajapaikoista puolet meni uusille kansanedustajille. Keski-Suomen äänikuningatar SDP:n Riitta Mäkinen tosin ehti olla kansanedustajana vain vuoden päivät noustuaan eduskuntaan Susanna Huovisen jätettyä paikkansa viime keväänä.

Keski-Suomen kansanedustajajoukosta jäi vuoden 2019 vaaleissa pois suuria nimiä. Konkaripoliitikot Mauri Pekkarinen (kesk.) ja Lauri Ihalainen (sd.) eivät lähteneet eduskuntavaaleihin ehdolle lainkaan. Keskustan Aila Paloniemi, vihreiden Touko Aalto ja perissuomalaisten Toimi Kankaanniemi sen sijaan eivät yltäneet jatkokauteen oikeuttavaan äänimäärään.

Ensikertalaisina kansanedustajina eduskuntaan nousevat Keski-Suomesta Bella Forsgrén (vihr.), Piritta Rantanen (sd.), Jouni Kotiaho (ps.), Juho Kautto (vas.) ja Joonas Könttä (kesk.).

Paikkansa uusivat Anne Kalmari (kesk.), Teuvo Hakkarainen (ps.), Sinuhe Wallinheimo (kok.) ja Petri Honkonen (kesk.).

Keskisuomalainen esittelee kaikki Keski-Suomesta eduskuntaan valitut kansanedustajat.

Anne Kalmari, Kesk. 8 190 ääntä

Ikä: 50

Ammatti: maatalousyrittäjä

Koulutus: maatalous- ja metsätieteiden maisteri, agronomi

Perhe: puoliso, kaksi lasta

Harrastukset: luonnossa liikkuminen, liikunta

Kotipaikka: Kivijärvi

Vaaliteemoja: suomalainen ruoka, talous, perheet

Kansanedustajana: 2007–

Keski-Suomen ääniharaviin jo useissa vaaleissa kuulunut Anne Kalmari valittiin neljännelle kaudelle eduskuntaan. Maanviljelyksen sekä teoriassa että käytännössä tunteva Kalmari on myös eduskunnassa profiloitunut maaseudun ja maaseutuelinkeinojen puolustajaksi. Hän on toiminut maa- ja metsätalousvaliokunnassa vuodesta 2011, ja vuonna 2017 hän nousi sen puheenjohtajaksi. Sipilän hallitusta muodostettaessa Kalmaria pidettiin vahvana ehdokkaana maatalousministeriksi, mutta valinta ei lopulta osunut häneen.

Riitta Mäkinen, SDP 8 912 ääntä

Ikä: 39

Ammatti: hankepäällikkö

Koulutus: yhteiskuntatieteiden maisteri

Perhe: puoliso, kaksi lasta

Harrastukset: liikunta, luonnossa liikkuminen

Kotipaikka: Jyväskylä

Vaaliteemoja: koulutus, kestävä kehitys, lapset ja nuoret

Kansanedustajana: 2018–

Riitta Mäkinen nousi varakansanedustajan paikalta eduskuntaan kesällä 2018, kun Susanna Huovinen siirtyi Keski-Suomen Ensi- ja turvakotien toiminnanjohtajaksi. Mäkisellä on takanaan nousujohteinen ura Jyväskylän kuntapolitiikassa. Hän nousi kaupunginvaltuustoon vuonna 2009 ja toimi näkyvästi sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtajana. Seuraavalla valtuustokaudella hänet valittiin puheenjohtajaksi kaupunginhallitukseen ja viimeksi kaupunginvaltuustoon. Sosiaali- ja terveyskysymysten lisäksi Mäkinen on profiloitunut myös koulutuspolitiikassa.

Teuvo Hakkarainen, PS 8 036 ääntä

Ikä: 59

Ammatti: kansanedustaja, sahuri

Koulutus: peruskoulu

Perhe: naimaton, yksi lapsi

Harrastukset: moottoripyöräily ja -kelkkailu, kuntosalilla käyminen

Kotipaikka: Viitasaari

Vaaliteemoja: terve järki, maahanmuutto, ilmastopolitiikan kritiikki

Kansanedustajana: 2011–

Teuvo Hakkarainen on noussut kahden edustajakautensa aikana täydestä tuntemattomuudesta koko maan tuntemaksi identiteettipoliitikoksi, joka räväkillä ja humoristisilla letkautuksilla puolustaa kansan syvimpien rivien elämäntapaa. Päättyneellä vaalikaudella Hakkarainen oli otsikoissa muun muassa pahoinpitelytuomion ja pitkän sairausloman vuoksi, mutta vankkumaton suosio nosti politiikan kansantaiteilijan kolmannelle kaudelle eduskuntaan. Siellä Hakkarainen toimi viimeksi maa- ja metsätalousvaliokunnan jäsenenä.

Sinuhe Wallinheimo, Kok. 6 690 ääntä

Ikä: 47

Ammatti: kansanedustaja

Koulutus: liikuntatieteiden maisteri

Perhe: puoliso, kolme lasta

Kotipaikka: Jyväskylä

Vaaliteemoja: työ ja osaaminen, liikunta, kulttuuri

Kansanedustajana: 2011–

Jääkiekkomaalivahtina alun perin tunnetuksi tullut Sinuhe Wallinheimo on vakiinnuttanut asemansa kokoomuksen keskisuomalaisena kärkipoliitikkona. Paikka kolmannelle kansanedustajakaudelle irtosi varsin selvällä marginaalilla. Puolueen liberaaliin siipeen kuuluva Wallinheimo profiloitui päättyneellä vaalikaudella erityisesti alkoholilain uudistuksen kannattajana. Hän on ollut aktiivinen myös liikuntaan ja urheiluun liittyvissä kysymyksissä. Eduskunnassa Wallinheimo toimi suuren valiokunnan ja tulevaisuusvaliokunnan jäsenenä ja runsaan vuoden ajan myös kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtajana.

Bella Forsgrén, Vihr. 4 365 ääntä

Ikä: 27

Ammatti: opiskelija

Koulutus: yhteiskuntatieteiden ylioppilas

Perhe: vanhemmat, 7 sisarusta, koira

Harrastukset: sisäpyöräily, kokkaus ystäville

Kotipaikka: Jyväskylä

Vaaliteemoja: Ilmastonmuutos, koulutus, köyhyyden torjunta

Kansanedustajana: 2019–

Etiopiassa syntynyt ja Äänekoskella kasvanut Bella Forsgrén keräsi opiskelijapolitiikassa vahvan kannatuspohjan ja yllätti monet vuoden 2017 kuntavaaleissa nousemalla Jyväskylän äänikuningattareksi. Vihreiden leipälajin eli ympäristökysymysten lisäksi Forsgrén on erikoistunut koulutus- ja sosiaalipolitiikkaan sekä tasa-arvokysymyksiin. Hän on ehdolla myös eurovaaleissa mutta on asettanut ensisijaiseksi tavoitteekseen eduskuntapaikan.

Petri Honkonen, Kesk. 4 639 ääntä

Ikä: 31

Ammatti: aineenopettaja, historia ja yhteiskuntaoppi

Koulutus: filosofian maisteri

Perhe: yksi lapsi

Harrastukset: liikunta, metsänhoito

Kotipaikka: Saarijärvi

Vaaliteemoja: koulutus, toimeentulo, teollisuus

Kansanedustajana: 2015–

Viime vaalikauden nuorin keskisuomalaisedustaja Petri Honkonen valittiin toiselle kaudelle eduskuntaan. Neljä vuotta sitten Honkonen pääsi täpärästi eduskuntaan, mutta nyt jatko heltisi reilummalla marginaalilla. Menestystä ennakoi jo kevään 2017 kuntavaalien tulos, sillä Pylkönmäeltä kotoisin oleva ja nykyisin Kalmarin kylällä asuva Honkonen nousi vaaleissa Saarijärven ääniharavaksi. Ensimmäisellä kansanedustajakaudellaan Honkonen toimi jäsenenä talous-, ympäristö- ja sivistysvaliokunnissa.

Piritta Rantanen, SDP 3 303 ääntä

Ikä: 39

Ammatti: sairaanhoitaja

Koulutus: sairaanhoitaja AMK, tradenomi

Perhe: puoliso, kolme lasta

Kotipaikka: Jämsä

Harrastukset: käsityöt, leivonta, veneily

Vaaliteemoja: koulutus, sote-uudistus, työelämä

Kansanedustajana: 2019–

Keski-Suomen keskussairaalan kirurgisilla osastoilla sairaanhoitajana työskentelevä Piritta Rantanen on edennyt nopeasti yhdeksi Jämsän näkyvimpiä kuntapoliitikkoja. Hän nousi vuonna 2008 kaupunginvaltuustoon ja vuonna 2012 kaupunginhallituksen puheenjohtajaksi. Tässä tehtävässä hän toimii yhä. Ensimmäisissä eduskuntavaaleissaan 2015 Rantanen keräsi ensikertalaiseksi erinomaisen äänisaaliin ja nousi viime kesänä varakansanedustajaksi, kun Susanna Huovinen jätti eduskunnan. Rantasen erikoisalueisiin kuuluvat sosiaali- ja terveyspolitiikka sekä talouden ja työelämän kysymykset.

Jouni Kotiaho, Ps. 2 878 ääntä

Ikä: 61

Ammatti: kuljetusyrittäjä

Koulutus: ammattitutkinto

Perhe: leski, kaksi lasta, kaksi lastenlasta

Kotipaikka: Jämsä

Harrastukset: Vanhojen ajoneuvojen entisöiminen

Vaaliteemoja: peruspalvelut, työ ja yrittäminen, maahanmuutto

Kansanedustajana: 2019–

Jämsäläinen kuljetusyrittäjä Jouni Kotiaho nousi todellisena yllätysnimenä eduskuntaan, kun hän voitti pitkäaikaisen kansanedustajan Toimi Kankaanniemen niukasti. Kotiaho toimi Jämsän kuntapolitiikassa lähes 20 vuotta SDP:n riveissä, mutta siirtyi vuonna 2014 perussuomalaisiin. Eduskuntaan hän oli nyt ehdolla ensimmäistä kertaa. Kotiaho lukeutuu perussuomalaisten työtä ja toimeentuloa painottavaan siipeen mutta jakaa myös puolueen maahanmuuttokriittisen ja arvokonservatiivisen linjan.

Juho Kautto, Vas. 3 863 ääntä

Ikä: 47

Ammatti: opiskelija

Koulutus: paperiprosessinhoitaja, puutarhuri

Perhe: kaksi lasta

Harrastukset: kuntosaliharjoittelu, koirien kanssa lenkkeily

Kotipaikka: Äänekoski

Vaaliteemoja: työntekijöiden asema, tuloerojen kaventaminen ja etuuksien parantaminen

Kansanedustajana: 2019–

Vasemmistoliitto saa Keski-Suomesta kansanedustajan yhden vaalikauden tauon jälkeen, kun kolmatta kertaa ehdolla ollut Juho Kautto nousee eduskuntaan. Kautto on taustaltaan paperimies mutta toiminut suuren osan työurastaan Paperiliitossa työehtosihteerinä. Puolueensa varapuheenjohtaja hän on ollut vuodesta 2016. Kahden edellisen ehdokkuutensa aikaan Kautto asui Järvenpäässä, mutta vuonna 2016 hän muutti Sumiaisten Rautiomäkeen. Ay-ihmisenä Kautto on erityisesti työntekijöiden oikeuksien puolestapuhuja.

Joonas Könttä, Kesk. 3 303 ääntä

Ikä: 29

Ammatti: diplomaatti

Koulutus: yhteiskuntatieteiden maisteri

Perhe: naimaton

Harrastukset: kuntosalilla käyminen, juokseminen, metsästys ja kalastus

Kotipaikka: Jyväskylä

Vaaliteemoja: työ ja yrittäjyys, ilmasto, lasten ja nuorten hyvinvointi

Kansanedustajana: 2019–

Joonas Könttä muutti Lieksasta Jyväskylään opiskelemaan kymmenkunta vuotta sitten ja nousi pian näkyviin asemiin opiskelijapolitiikassa. Hän toimi 2010-luvun alussa JYY:n puheenjohtajana ja oli lähellä nousta Keskustanuorten johtoon. Könttä oli ensi kertaa ehdolla eduskuntaan vuonna 2015 ja jäi noin 800 äänen päähän läpimenosta. Paikka Jyväskylän valtuustossa irtosi vuonna 2017 hyvällä äänimäärällä. Könttä painottaa keskustalaista aluepolitiikkaa mutta myös ilmastoasioita.