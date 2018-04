Tässä ovat vuoden pakolaiset: projektityöntekijä Sirwa, 45, ja lähihoitajaopiskelija Ahmad, 19

Vuoden pakolaisnaiseksi valittiin tiistaina vantaalainen projektityöntekijä Sirwa Farik, 45, ja vuoden pakolaismieheksi Kaarinassa asuva lähihoitajaopiskelija Ahmad Hosseini, 19. Irakista Suomeen kiintiöpakolaisena vuonna 2000 tullut Farik työskentelee hankkeessa, joka tukee maahanmuuttajanaisten kotoutumista. Hän on tehnyt aktiivisesti vapaaehtoistyötä ja muun muassa vetänyt vertaisryhmiä maahanmuuttajanaisille.

Farik on kotoisin Irakista, mutta joutui pakenemaan maasta sen jälkeen, kun hänen miehensä murhattiin.

Farik pitää tärkeänä, että Suomeen saapumisen yhteydessä pakolaisille kerrotaan paitsi käytännön asioista myös tasa-arvosta ja naisten oikeuksista.

– Monet maahanmuuttajanaiset voivat olla asuneet kymmenen vuotta Euroopassa, mutta elävät edelleen kuin Irakissa, jossa heillä ei ole vaikutusmahdollisuuksia omaan elämäänsä, Farik kertoo Suomen pakolaisavun tiedotteessa.

"Ennakkoluuloja on jokaisessa maassa"

Afganista turvattomuuden takia lähtenyt Ahmad Hosseini tuli Suomeen vuonna 2015. Hosseini toimii oikeudenmukaista turvapaikkapolitiikkaa ajavassa We see you -ryhmässä ja on ollut järjestämässä rasismin vastaista toimintaa Turussa.

Hosseini on itsekin kohdannut ennakkoluuloja taustansa vuoksi. Hän uskoo, että paras tapa purkaa vihamielistä käytöstä on keskustelu.

– Ennakkoluuloja on jokaisessa maassa. Yritän vaikuttaa itse esimerkiksi järjestämällä kavereiden kanssa kulttuuritapahtumia, joissa ihmiset tutustuvat toisiinsa.

Hosseini oli sattumalta Turun kauppatorilla viime elokuussa juuri Turun puukkoiskun aikaan. Hän lähti ajamaan puukottajaa takaa ja yritti pysäyttää tämän. Hosseini auttoi kahta puukotuksen uhria ja potkaisi puukottajan veitsen kauemmas, kun poliisi otti puukottajan kiinni.

Hän ei itse halua puhua kauppatorin tapahtumista, eikä se ole peruste hänen palkitsemiselleen.

– Haluaisin jättää sen asian jo taakseni. Olen todella iloinen ja kiitollinen, että minut palkittiin.

Pakolaisapu on jakanut Vuoden pakolaisnainen -palkinnon vuodesta 1998. Vuoden pakolaismies palkittiin nyt kolmatta kertaa.