Tästä on taisteltu: YTHS kuuluu pian kaikille korkeakouluopiskelijoille – opiskelijalle uudistus maksaa 77 euroa vuodessa

Ammattikorkeakoulujen (amk) opiskelijat alkavat käyttää Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) palveluita vuoden 2021 alusta. Eduskunta hyväksyi opiskelijoiden terveydenhoitoa koskevan lakiesityksen 1. maaliskuuta.

YTHS:n terveyspalvelut ovat tähän asti kuuluneet vain yliopisto-opiskelijoille, ja amk-opiskelijat ovat olleet kunnallisten palveluiden piirissä. Uudistuksen tavoitteena on parantaa terveyspalvelujen laatua ja saatavuutta yhdenvertaisesti kaikille maan korkeakouluopiskelijoille. Jatkossa Kansaneläkelaitos (Kela) toimii palvelujen järjestäjänä, YTHS tuottajana.

Jyväskyläläisissä opiskelijajärjestöissä työvoitosta iloitaan, sillä niin kutsuttu YTHS-laki on ollut vuosien tavoite.

– On ihan upea fiilis, huhhuh. Tämä on isoimpia yhteisvoittoja, joita yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opiskelijajärjestöt ovat saaneet aikaan, sosiaalipolitiikan vastaava Emma Ahonen Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan (JAMKO) hallituksesta iloitsee.

YTHS:n myötä ammattikorkeakoulun opiskelijoiden terveyspalvelut laajenevat. Suuri parannus ovat esimerkiksi suunterveyden palvelut, sillä aiemmin amk-opiskelijat ovat jonottaneet kunnallisiin hammashoitoloihin.

– Jyväskylässä kunnallisen jonot ovat valtakunnallisestikin pitkät ja käyntimaksut opiskelijan tilipussille kovat, Ahonen toteaa.

– Pahimmillaan jonot ja maksut voivat johtaa siihen, ettei hammaslääkäriin hakeuduta, vaikka tarve olisi, sosiaalipolitiikan vastaava Katriina Tikanmäki Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan hallituksesta (JYY) toteaa.

Terveydenhuollon on arvioitu maksavan jatkossa opiskelijalle noin 77 euroa lukuvuodessa. Summa maksetaan suoraan Kelalle, ja sen voi maksaa kahdessa erässä.

Tähän asti yliopisto-opiskelijat ovat maksaneet YTHS-maksun osana vuosittaista JYY:n jäsenmaksuaan. Esimerkiksi kuluvana lukuvuonna 130,50 euron jäsenmaksusta YTHS:n osuus on ollut 54 euroa. Uudistuksen myötä YTHS-maksu siis nousee arviolta reilut 20 euroa.

JAMKin opiskelijoille opiskelijakuntaan liittyminen on ollut vapaaehtoista, mutta YTHS-maksusta tulee pakollinen.

Opiskelijakunnista arvellaan, että ainakin aluksi maksujen nosto herättää jäsenistössä nurinaa. Joutuvatko jyyläiset jatkossa siis maksamaan myös amk-opiskelijoiden lääkärikulut?

– Yhtenevän lukuvuosimaksun myötä käyntimaksut poistuvat. On laskettu, että tuo reippaat 20 euroa on keskimääräinen summa, jonka yksi opiskelija vuodessa maksaa käyntimaksuja. Maksut eivät siis varsinaisesti nouse, mutta kynnys käyttää palveluita saattaa madaltua, kun esimerkiksi hammaspalveluistakaan ei tarvitse jatkossa maksaa, sosiaalipolitiikan vastaava Markus Kulmala JYY:n hallituksesta vastaa.

Entä he, jotka eivät sairasta? Joutuvatko he maksamaan palveluista, joita eivät käytä?

– YTHS tuottaa myös opiskeluterveyteen liittyvää tutkimustietoa sekä tekee yhteisöterveystyötä, jolla muun muassa parannetaan opiskeluympäristöjä. Niistä hyötyvät kaikki, Tikanmäki sanoo.

Ylioppilaskunnan jäsenmaksut ovat vuosittainen purnausaihe, ja syy on ymmärrettävä: yli sadan euron suuruinen kertamaksu on iso menoerä monelle opiskelijalle. Kulmala ja Tikanmäki ovat yhtä mieltä siitä, että JYY:n on tulevina vuosina avattava toimintaansa entisestään, jotta opiskelijat tietävät, mitä jäsenmaksulla saa.

YTHS:n asiakasmäärät tulevat arvioi­den mukaan kaksinkertaistumaan noin 250 000:een kävijään. Opiskelijoilta kerättävän maksun lisäksi valtio on budjetoinut uudistuksen toteuttamiseen kolmen miljoonan euron lisärahoituksen. Valtio maksaa jatkossa rahoituksesta 77 prosenttia, opiskelijat 23 prosenttia.