Tätä Suomen outoutta hämmästellään maailmalla: Vaikka tuloerot ovat pienet, terveyserot ovat suuret – "Pahin tapaus on ollut se, ettei asiakkaalla ollut varaa ostaa insuliinia"

Eri tuloryhmien välillä on huimat erot siinä, kuinka hyväksi suomalaiset kokevat terveytensä. Ylimpään tuloluokkaan kuuluvista naisista terveytensä kokee hyväksi tai erittäin hyväksi noin 80 prosenttia, kun taas alimman tuloviidenneksen naisilla sama luku jää noin 50 prosenttiin. Miehillä ero ylimmän ja alimman tuloluokan välillä on naisia kapeampi, noin 20 prosenttiyksikköä. Tiedot käyvät ilmi EU:n Eurostat-tilastopalvelusta.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tutkimuspäällikkö Tuija Martelin kertoo, että koettua terveyttä pidetään hyvänä terveyden mittarina, joka ennustaa jopa kuolleisuutta.

– Ero miesten ja naisten välillä näyttää syntyvän lähinnä siitä, että hyvätuloiset naiset ja miehet kokevat terveytensä suunnilleen yhtä hyväksi, kun taas alimmassa tuloviidenneksessä naisten kokemus terveydestään oli huonompi kuin samaan tuloryhmään kuuluvien miesten.

Sen sijaan esimerkiksi elinajanodotteessa miehillä on selvästi suuremmat erot kuin naisilla sekä koulutus- että tuloryhmien välillä.

Se, miksi terveyserot eri tuloluokkien välillä ovat Suomessa niin suuria vaikka tuloerot ovat aika pieniä, on pieni mysteeri, toteaa THL:n tutkimusprofessori Sakari Karvonen. Sosioekonomiset terveyserot ovat maassamme kansainvälisestikin tarkasteltuina suuria, minkä muun muassa teollisuusmaiden yhteistyöjärjestö OECD on pannut merkille. Termillä tarkoitetaan muun muassa koulutukseen, ammattiasemaan ja tuloihin liittyviä terveyseroja.

– OECD:tä myöten on kiinnitetty huomiota myös siihen, että meillä on aika eriarvoistava terveydenhuoltojärjestelmä. Se on osaselitys asiaan: kaikilla ei ole samanlaista pääsyä hoitoon.

Toisaalta terveyserot kertyvät ajan myötä, jo lapsuudesta lähtien, Karvonen muistuttaa.

Kuopion kaupungin pääterveysasemalla työskentelevälle sairaanhoitajalle Pauliina Hintikalle ei ole vierasta, että asiakas joutuu miettimään, mistä saisi rahat lääkkeisiin.

– Pahin tapaus on ollut se, ettei asiakkaalla ollut varaa ostaa insuliinia.

Tällaisissa tapauksissa on otettava yhteys sosiaalihuoltoon, jottei asiakkaan terveys vaarannu. Insuliini on elintärkeää ykköstyypin diabeteksen hoidossa.

Hintikka kohtaa vastaanotollaan muun muassa työttömiä.

Vain peruskoulun käyneet jäämässä "kyydistä pois"

Martelin huomauttaa, että niukkuutta ja suoranaista köyhyyttä esiintyy Suomessa merkittävästi, vaikka tuloerot eivät ole kovin suuria muihin Euroopan maihin verrattuna. Hän viittaa vuosina 2017–18 kerätyn FinSote-tutkimuksen tuloksiin, joiden mukaan noin viidennes 20 vuotta täyttäneistä oli joutunut 12 edellisen kuukauden aikana tinkimään ruuasta, lääkkeistä tai lääkärissäkäynneistä rahan puutteen vuoksi.

– Matalan koulutuksen ryhmässä tällainen kokemus oli yli neljäsosalla, Martelin sanoo.

Karvonen puolestaan kertoo, että joidenkin tutkimusten mukaan pelkän peruskoulun käyneet näyttävät jäävän ”kyydistä pois”.

– Hyvin lyhyen koulutuksen varaan jäävien ihmisten terveydentila kehittyy kaikista huonoiten. Muilla terveydentaso nousee vaikka erot muutoin säilyisivät ennallaan.

Voisiko oppivelvollisuuden jatkaminen toiselle asteelle siis vähentää terveyseroja? Karvonen näkee, että hallitusohjelmassa kaavailtuun uudistukseen pitäisi liittyä myös hyvä terveyspalvelujen saatavuus.

– Tällä hetkellähän tilanne on pikemminkin niin päin, että opiskelijat raportoivat ongelmista hoitoonpääsyssä.

Jos pitäisi valita yksi terveyseroihin eniten vaikuttava tekijä, Karvonen nostaisi esiin terveydenhuoltojärjestelmän.

– Ei ole mitään periaatteellista estettä sille, etteikö järjestelmää voisi uudistaa sillä tavalla, että se tavoittaisi yhtä lailla kaikki.

Pauliina Hintikan mukaan asiakkaan koulutustausta näkyy eniten ruokavalio- ja liikunta-asioissa.

– Enemmän kouluttautuneet tietävät enemmän ja osaavat hakea tietoa, miten pitää syödä ja liikkua.

Myös pienituloisuus nousee esiin ruokavalio- ja liikunta-asioista puhuttaessa: ei olekaan enää varaa harrastaa liikuntalajia, jota on töissä ollessaan harrastanut, tai kaupassa on mietittävä, mitä on varaa ostaa.

Terveystarkastuksesta voi olla vuositolkulla aikaa

Osalla hänen asiakkaistaan voi olla se tilanne, että edellinen terveystarkastus on tehty kouluaikoina.

– Jos ihminen tekee pätkätöitä, niin hän ei välttämättä kuulu terveyspalvelujen piiriin. Se riippuu työnantajasta.

Hintikka toivoo, että työttömät ottaisivat enemmän yhteyttä ja hyödyntäisivät maksuttoman terveystarkastuksen.

– Täällä ei ruveta piiskaamaan ketään, että tee näin ja näin, vaan mennään ihmisen toiveiden mukaan.