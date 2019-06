Tätä näkyä käy töllistelemässä 14000 silmäparia joka vuosi – Petäjäveden vanha kirkko juhlii nyt Unesco-aseman merkkipaalua

Petäjäveden vanha kirkko on ollut Unesco-kohteena 25 vuotta. Tapauksen kunniaksi järjestetään maanantaina juhlaseminaari Petäjävedellä.

Yleisölle avoimessa juhlaseminaarissa keskustellaan Unescon maailmanperintökohteeksi vuonna 1994 valitun Petäjäveden vanhan kirkon tulevaisuudesta ja asemasta yhtenä suomalaisen kulttuuriperinnön kansainvälisistä esimerkeistä.

Juhlavuottaan viettävä Petäjäveden vanha kirkko liitettiin Unescon maailmanperintöluetteloon 25 vuotta sitten vuonna 1994 skandinaavisen talonpoikaisarkkitehtuurin ja hirsirakentamisen ainutlaatuisena merkkiteoksena. Suomessa on seitsemän maailmanperintökohdetta ja maailmassa niitä on 1092. Vuosina 1763–65 rakennetussa Petäjäveden vanhassa kirkossa käy vuosittain noin 14 000 vierailijaa ympäri maailman. Kirkko on yhä alkuperäiskäytössä ja kesäisin avoinna vierailijoille lähes joka päivä.

Petäjäveden vanhan kirkon matkailu- ja kulttuuripalveluhankkeen päällikkö Katriina Holm kertoo, että

Unesco-kohteisiin liittyy maailmalla usein nykyarkkitehtonisesti korkeatasoinen vierailukeskus. Petäjäveden vanhalle kirkolle suunnitellaan myös vierailukeskusta arkkitehti Mikki Ristolan palkitulla designilla. Vierailukeskuksen myötä voitaisiin kertoa vierailijoille entistä monipuolisemmin vanhan kirkon tarina ja myös taata vierailumahdollisuus ympäri vuoden. Opastuskeskukselle haetaan nyt Holmin mukaan rahoitus- ja toimintamallia.

Petäjäveden vanhan kirkon toiminta perustuu pitkälti vapaaehtoisvoimiin. Petäjäveden vanhan kirkon säätiö huolehtii vanhan kirkon ja sen ympäristön säilyttämisestä, kunnostamisesta, hoitamisesta ja suojelemisesta sekä pitää yllä kirkon opastustoimintaa. Rakennus on Petäjäveden seurakunnan omaisuutta.

Yhdistyneiden kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö Unescon maailmanperintösopimuksella pyritään suojelemaan kansainvälisellä yhteistyöllä kohteita, joilla on erityinen merkitys ihmiskunnan kulttuuri- ja luonnonperinnön säilymiselle. Maailmanperintösopimus on Unescon vuonna 1972 hyväksymä kansainvälinen yleissopimus, jonka Suomi ratifioi vuonna 1987.

Petäjäveden vanha kirkko maailmanperintökohteena 25 vuotta -juhlaseminaari järjestetään Petäjäveden auditorio Miilussa (Miilutie 4, 41900 Petäjävesi). Seminaarin järjestävät Petäjäveden kunta, seurakunta, vanhan kirkon säätiö ja matkailu- ja kulttuuripalveluhanke.