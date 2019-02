"Tätä on odotettu!" – Katso kuvat riehakkaasta penkkarihumusta ympäri Keski-Suomea

Penkkaripäivän riehakas tunnelma valtasi Jämsän lukion torstaiaamusta alkaen, eikä vähäiset yöunet menoa haitanneet. Jo vuosikymmeniä jatkuneen perinteen mukaisesti abit vierailivat edellisenä yönä opettajien luona.

– Viime yönä ei paljoa nukuttu, mutta ei haittaa yhtään, on tätä päivää odotettu!, iloitsee teletapeiksi pukeutuneet Titta Vallintaus, Amanda Mikkola, Maija Pirkola ja Mirel Heinonen. Mukana kulkee tietenkin itsetehty Nuu-Nuu, eli teletappien robottipölynimuri.

Kaverusten asuvalinta oli vaikea, mutta lopulta yhteistuumin päädyttiin lapsuuden suosikkitelevisiosarjan hahmoihin.

– Muistamme teletapit hyvin, minä olin pienenä todellinen fani. Ja onhan tämä kätevä asu kun saa lisää vaatetta puettua alle, Mikkola kertoo. Kaverukset ajattelevat lämmöllä lukioaikaa, ja kiitosta saa koulun tunnelma sekä hyvät opettajat. Penkkaripäivässä on myös haikeutta, sillä samalla hyvästellään tutut kuviot ja suunnataan kohti uusia tuulia.

Sitä ennen on kuitenkin vuorossa perjantaina starttaava abiristeily, jonka teletapit arvelevat olevan ”uhka tai mahdollisuus.” Risteilyä odottavat innolla myös pelottaviksi pellehahmoiksi sonnustautuneet Emilia Laaksonen, Jasmin Ahlroth, Mia Lehvonen, Ida Puoliväli, Aino-Sofia Temonen ja Eetu Soltin.

– Parasta on tietenkin se että pääsee kavereiden kanssa juhlimaan, ja onhan abiristeily ihan legendaarinen juttu. Siitä on puhuttu niin paljon, kuten penkkareistakin, pellesakki kommentoi. Suurin osa Jämsän noin 90 abista on lähdössä risteilylle.

Päivän tunnelmia kaveriporukka kuvailee sekaviksi, ilmassa on paljon erilaisia tunteita.

– Lukulomaa on odotettu, kirjoitukset stressaa ja jännittää, on haikeaa mutta samanaikaisesti ihan mahtava fiilis, Puoliväli tiivistää.

Jämsän lukio saa kehuja myös heiltä, ja moni kiittelee oppilaitosta mukavan pieneksi ja idylliseksi. Yhteys opettajiin on ollut erinomainen, mikä näkyi muun muassa edellisen yön lämminhenkisissä kyläilyissä.

– En vaihtaisi tätä lukioaikaa mihinkään, Lehvonen kiteyttää.

Ylioppilaskirjoituksiin valmistautuvien lukiolaisten eli abiturienttien penkkariajelupäivä on tänään. Naamiaisasut ovat vilisseet ja karkit lennelleet Jämsän lisäksi myös muualla Keski-Suomessa. Jyväskylässä penkkareita vietettiin poikkeuksellisesti jo viikko sitten, koska abeille haluttiin antaa viikko lisäaikaa kokeisiin valmistautumiseen.

Keskisuomalainen lisää kuvia tähän juttuun.

Kuvasarja: Näin penkkareita on juhlittu Keski-Suomessa 1950-luvulta tähän päivään