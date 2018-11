Tätä on odotettu: Kuhmoisten ensimmäinen päiväkoti avataan talvella

Kuhmoisten päiväkodin harjannostajaisia vietettiin torstaina. Kuhmolan viereen, kunnan ytimeen, rakentuu parhaillaan Kuhmoisten historian ensimmäinen päiväkoti.

Jos kaikki sujuu loppuun saakka aikataulussa, on rakennus käytössä jo vajaan kolmen kuukauden päästä.

– Aikataulussa ollaan. Urakkasopimuksen mukaan päiväkoti on luovutusvalmis 31. tammikuuta. Helmikuu on muuttokuukausi, tekninen johtaja Mika Kyrö kertoo.

Päiväkotiin siirtyy muun muassa ryhmäperhepäiväkoti. Uudessa yksikössä hoitopaikkoja on kaikkiaan noin 40. Tällä hetkellä kunnassa on reilut 20 hoitolasta. Lapsia olisi tulossa lisää, mutta paikkoja ei ole ollut.

Päiväkodin urakasta vastaa oriveteläinen Rakennusliike K & M Lammi Oy. Rakentaminen alkoi viime keväänä.

Hirsirakennuksen käyttöpinta-ala on vajaat 550 neliötä. Kaikki toiminnot sijoittuvat ensimmäiseen kerrokseen, toisessa on vain ilmastointihuone. Rakennuksessa on ryömintätilallinen, tuulettuva alapohja. Se on alusta lähtien ollut valtuutettujen päätös ja yksi suunnittelun lähtökohdista.

Päiväkoti kalustetaan tammikuun aikana. Osa kalusteista on jo hankittu.

– Paikallinen Puulon toimittaa meille sängyt, lokerikkoja ja hyllyjä. Tässä kohtaa sattui hyvin, heillä on hyvä tuote ja yritys on kuhmoislainen.

Investointi on Kuhmoisissa monin tavoin poikkeuksellinen.

– Kunnan edellinen näin suuri rakennushanke oli vuonna 1998, jolloin koululle valmistui liikunta- ja monitoimitila.

Päiväkodin ja sen piha-alueiden rakentaminen maksaa lähes 2,4 miljoonaa euroa. Summaan sisältyvät myös kalusteet.

Tekninen johtaja pitää rakennushanketta onnistuneena.

– Korkeat huoneet ja terve talo -periaatteella hirrestä rakennettu. Me olemme tyytyväisiä, Kyrö sanoo.