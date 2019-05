Tätä tapahtuu vain kerran neljässä vuodessa: Suomen Tivoli piti ovet säpissä Jyväskylässä perjantaina

Suomen Tivolin kiertue Jyväskylässä koki ikävän käänteen perjantaina. Keli kääntyi pakkaselle, satoi räntää ja tuuli kovasti. Niinpä toimitusjohtaja Lulu Sariola teki aamupäivällä päätöksen, että tivolin ovet pidetään suljettuna.

– Oli niin kylmä, hirmuinen tuuli ja tuli lunta, että meille olisi tullut toiminnallisia ongelmia. Lisäksi se tiedetään, että lapsiperheet eivät lähde tivoliin tällä kelillä, eli auki pitäminen ei olisi kannattanut, kommentoi Sariola.

Sariolan mukaan tivolin pitäminen suljettuna sään vuoksi on melko harvinaista.

– Tällainen ratkaisu joudutaan tekemään ehkä kerran neljässä vuodessa, hän kertoi.

Sariolan mukaan kova tuuli estää laitteista esimerkiksi maisemakarusellin käytön, koska tuuli saa istuimet osumaan toisiinsa.

– Myös sellaiset laitteet, joissa on paljon hydrauliikkaa ja sähkötekniikkaa, yleensä oikuttelevat, jos keli on oikein kylmä ja märkä. Myös pomppulinnat ja liukumäet on oltava suljettuna tällaisissa oloissa, kertoi Sariola.

Työntekijätkin lämpimään

Sariolan mukaan myös työntekijöiden kannalta kurjalla kelillä on parempi ratkaisu huilata lämpimissä asuntovaunuissa kuin paleltua pihalla.

– Minulla on 50 työntekijää, joille maksan palkat joka tapauksessa, eli kulut ovat aina samat, olemme sitten kiinni tai auki, mutta en halua heitä keuhkokuumeeseen, kommentoi Sariola.

Jyväskylään tivoli saapui 27.4 ja on kaupungissa 19. toukokuuta saakka.

– Vappuaatto ja vappupäivä olivat meille hienoja päiviä. Onneksi vappupäivänä sää pysyi poutaisena neljään saakka iltapäivällä, joten lapsiperheitä oli liikkeellä valtava määrä, kertoi Sariola.

Optimaalinen keli tivolin kannalta olisi Sariolan mukaan noin 20 asteen lämpötila ja poutainen sää.

– Jos on liian kuuma, perheet menevät mielummin mökille tai uimarannoille. Lisäksi laitteissa voi tulla helpommin paha olo, jos on liian kuuma, hän arvioi.

Lauantaina Suomen Tivoli on Sariolan mukaan jälleen auki normaalisti Jyväskylässä.

– Nythän luvataan jopa viiden asteen lämpötilaa, sehän on jo parempi kuin tämä nolla, hän nauroi.