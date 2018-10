Tätä tuotetta et löydä muualta maailmasta – kaksi siskosta ryhtyi tuttikeksijäksi

Keksintöjen viikon päätapahtumassa esiteltiin muun muassa lastentarvike, jota ei tehdyn uutuustutkimuksen mukaan löydy muualta maailmasta. Nana-ruokatutin kehittäjät, karstulalaiset siskokset Barbara Kukkonen ja Kristiina Kahila kertovat, että heräkkeenä oli "ruuhkavuosien" rasittavuus.

– Esikoiseni imettäminen ei oikein onnistunut, vauva oli kipeä ja minäkin sairaana. Mies tuli kotiin vasta myöhään illalla ja tuttipullot olivat likaisena. Tuli mieleen, että miksi tuttia ei voi suoraan kiinnittää lapsen kertakäyttöiseen ruokapakkaukseen, muistelee Kahila, kahden lapsen äiti ja maatalousyrittäjä.

Ideaa jalostettiin pyöräretkellä eteen päin kolmen lapsen äidin, lähihoitajana työskentelevän siskon kanssa.

– Vuonna 2015 lähdettiin liikkeelle. Hitaasti tämä on mennyt, mutta olemme uskoneet koko ajan ideaan. On ratkottu patenttiasioita ja tutin teknisiä ongelmia, mutta tänä kesänä avattiin vihdoin oma verkkokauppa, josta tätä voi ostaa. Arviolta tuhat tuttia on jo myyty. Messuilla haemme tutille tunnettuutta, kertoo Kukkonen.

Avuksi ja vähemmistöosakkaaksi KriBar Oy:öön on saatu jyväskyläläinen Dot Design-yrittäjä Kati Rauhaniemi.

Elintarvikemuovista valmistetusta tutista on saatavana kaksi eri laatua, nesteelle ja tukevammalle ruualle. Kestävän tutin voi keittää. Se valmistetaan kokonaan Suomessa.

– Tuotekehittely etenee kohti nokkakärkeä, jota voisivat käyttää muun muassa isommat lapset, ikäihmiset ja kehitysvammaiset, mainitsee Kukkonen.

Keksintömessujen ensimmäisen päivän yleisövetonaula oli avaruustähtitieteilijä, Turun yliopiston emeritus professori Esko Valtaoja.

Hän valoi uskoa tulevaisuuteen ja kannusti kaikkia ottamaan vastuuta koko ihmiskunnan ja maapallon pelastamisesta pienillä teoilla omassa elämässä. Yrityksiä voi esimerkiksi ohjata toimimaan kestävästi eettisillä ostovalinnoilla.

Valtaoja on sitä mieltä, että edistystä eivät saa aikaan kovan työn ja pitkän päivän korostajat, vaan laiskat, jos nämä koettavat löytää helpomman tavan tehdä asioita. Hän arvosteli rankasti viimeisten kymmenen vuoden aikana tehtyjä leikkauksia koulutukseen ja tutkimukseen. Valtaoja korosti, että hänen puheensa ei ole politiikkaa, vaan realismia.

Hänen mukaansa meneillään on neljäs teollinen vallankumous, jossa fyysinen, digitaalinen ja biologinen yhdistyvät. Hyvinvointia edistävät karttuva tieto digitalisaatiosta ja nano- ja geeniteknologiasta, tekoäly ja robotit.

– Kuka tietää, tekeekö ihminen sadan vuoden päästä enää töitä muuten kuin harrastukseksi.

Keksintöjen viikko jatkuu lauantaina Viitasaari-areenassa. Tapahtumaan on vapaa pääsy.