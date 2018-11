Töihin tuleva voi odottaa oleskelulupaa pisimmillään vuoden – nyt käsittelyä halutaan nopeuttaa jopa muutamaan viikkoon

Suomeen töihin tulevien oleskelulupahakemusten käsittelyaikoja aiotaan lyhentää reippaasti. Nyt oleskeluluvan saaminen saattaa kestää jopa vuoden, jos hakijaan sovelletaan saatavuusharkintaa.

– Vaikea sanoa ihan täsmällisesti, mutta tavoitteena on, että päästäisiin huomattavasti nykyistä nopeampiin käsittelyaikoihin, puhutaan ihan viikoista, mutta työ on vielä vaiheessa, kertoo lainsäädäntöjohtaja Riitta Koponen sisäministeriöstä. Keinoina ovat muun muassa toimintatapojen kehittäminen, automatisointi ja resurssien lisääminen.

Useat hakemukset menevät nopeasti

Maahanmuuttoviraston maahanmuuttoyksikön tulosalueen johtaja Anna Hyppönen korostaa, että työperäisten oleskelulupien käsittelyajat vaihtelevat.

– Kaikki työperusteiset hakemukset eivät kestä kauan. On paljon hakemuksia, jotka menevät todella sujuvasti ja nopeasti.

Esimerkkeinä hän mainitsee erityisasiantuntijoiden hakemukset sekä kausityöntekijät. Työntekijöiden oleskelulupien käsittelyajat ovat pitkät, koska kyseessä on kaksivaiheinen prosessi. Te-toimistot tekevät ensin osapäätöksen, jonka jälkeen hakemus tulee maahanmuuttovirastoon.

Hyppönen kertoo, että kausityötodistusten antamisessa hyödynnettiin tänä vuonna talvikauden hakemuksissa ensimmäistä kertaa osa-automatisointia. Kone haki tietoja ja teki tiettyjä rekisteritarkistuksia. Kone ei kuitenkaan voi tehdä päätöstä, koska lainsäädäntö ei salli sitä.

– Osa-automatisointi tähtää siihen, että saataisiin jossakin vaiheessa tulevaisuudessa automaattisia päätösehdotuksia, jotka virkailija käy läpi, Hyppönen sanoo ja arvioi, että kaikkien eri prosessien osalta tähän on vielä matkaa, mutta se on toteutettavissa pitkällä aikavälillä.

Pullonkauloja poistetaan

Owal Group Oy toteutti kesällä hallituksen toimeksiannosta selvityksen myönnettävien oleskelulupien käsittelyn pullonkauloista. Maahanmuuton ministerityöryhmä käsitteli raporttia syyskuussa ja laati selvityksen pohjalta konkreettisen listan toimenpiteistä pullonkaulojen selvittämiseksi.

Sisäministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö, maahanmuuttovirasto, aluehallintovirastot ja te-keskukset työstävät toimenpidelistaa, jolla poistetaan käsittelyaikojen pullonkauloja. Työ valmistuu ensi vuoden huhtikuun loppuun mennessä.

– Raportti perkasi lahjakkaasti pullonkauloja eikä keskittynyt yhden lupakategorian saatavuusharkintaan, joka on yleensä poliitikkojen vakiovastaus, miksi lupien myöntäminen tökkii. Saatavuusharkinta on aika marginaalinen asia, sanoo hallitusneuvos Olli Sorainen työ- ja elinkeinoministeriöstä.

Puutteellisen hakemuksen käsittely kestää

Hän kertoo, että syksyllä valmistuneen selvitystyön pullonkaulalista oli pitkä. Jos kaikkiin pullonkauloihin saadaan parannusta, niiden yhteisvaikutus on suuri. Suurimpana ongelmana ovat puutteelliset hakemukset.

– Suurin osa, yli 70 prosenttia hakemuksista tulee vireille puutteellisina, mistä aiheutuu lisäselvitysrumba.

Soraisen mukaan hakemuksessa on pahimmillaan allekirjoitus ja siitä on täytetty vain muutama kenttä. Suomessa hakemus tulee vireille pelkällä allekirjoituksella.

– Mitä puutteellisempi hakemus on, sitä enemmän sen käsittely kestää. Jos hakemus on puutteellinen, sen käsittelyyn voi mennä yli puoli vuotta.

Soraisen mukaan tiedotusta on lisättävä, on kerrottava ymmärrettävästi, mitä hakemuksen pitää sisältää. Ongelmana on tiedon jakaminen, koska hakijat ovat ympäri maailmaa. Yhtenä parannuskeinona on hyvin brändätyn Suomi-sivuston rakentaminen, joka on nähtävissä kaikkialla maailmalla.

Myös Anna Hyppönen pitää valitettavana puutteellisten hakemusten suurta määrää.

– Sitä tässä hankkeessa yritetään parantaa, ja maahanmuuttovirasto on pyrkinyt viemään oikeaa tietoa sekä työnantajille että työnhakijoille siitä, miten hakemuksen saa täydellisenä vireille, Hyppönen sanoo.

Hyppönen kertoo, että puutteelliset hakemukset keskeyttävät käsittelyn, mutta tilastoissa hakemus on edelleen käsittelyssä.

Hyppönen korostaa, että oleskelulupahakemusprosessia on kehitetty jatkuvasti, mutta tehtiin ministerin toiveesta hanke, jossa on päästy hyvään alkuun. Hän odottaa erittäin hyviä lopputuloksia, mutta ei lähde arvioimaan tarkkaan, kuinka paljon käsittelyajat lyhenevät.

– Laki lähtee siitä, että työperusteisen oleskeluluvan enimmäiskäsittelyaika on neljä kuukautta. Se on ehdoton tavoite, mutta mitä lyhyempi aika on, sen parempi.

Lindström puolustaa saatavuusharkintaa

Työministeri Jari Lindström (sin.) kertoo, että lupaprosessien nopeuttaminen tarkoittaa sitä, ettei työperäisen maahanmuuton tarveharkintaa tarvitse poistaa, kuten hallitusohjelmaan on kirjattu.

– Me olemme olleet sitä mieltä alusta saakka, ettei se ole mikään hopeanuoli, joka poistaa kaikki ongelmat, Lindström sanoo.

Lindströmin mukaan Ruotsi on ainoita maita, missä tarveharkinta on poistettu, mutta nyt siellä keskustellaan sen palauttamisesta. Hän kertoo ihmettelevänsä keskustelua tarveharkinnasta, koska siinä keskitytään pelkästään siihen, onko jollakin alalla pulaa työntekijöistä vai ei.

– Jos siitä luovuttaisiin, meidän pitäisi laittaa merkittävä määrä resursseja toiseen päähän eli valvontaan, miten valvotaan suomalaisten työehtojen noudattamista. On pelko siitä, että jos menettely vapautetaan täysin, kolmansista maista tulee työntekijöitä alipalkoilla.

Owal Group Oy toteutti kesällä hallituksen toimeksiannosta selvityksen myönnettävien oleskelulupien käsittelyn pullonkauloista. Lindström kertoo, että maahanmuuton ministerityöryhmässä on sovittu, että jokaista asiaa lähdetään viemään eteenpäin. Hän luottaa vakaasti siihen, että käsittelyajat lyhenevät.

– Kunnianhimoisena tavoitteena on, että puolitetaan käsittelyajat ja sitten vielä puolitetaan ne ja nekin puolitetaan, Lindström kertoo.

Tämä tarkoittaa sitä, että käsittelyajat lyhenisivät kahdeksasta kuukaudesta muutamaan viikkoon.

Lindströmin mukaan ministeriössä seurataan koko ajan, tarvitaanko te-toimistoissa lisäresursseja. Hän kertoo, että ensimmäinen konkreettinen toimi oli yhden uuden lupatoimiston perustaminen Oulun te-toimiston yhteyteen.

– Nyt on viisi toimistoa, jotta saisimme purettua lupajonoa. Jo nyt on havaittavissa, että jonot pahoin ruuhkautuneella Pirkanmaalla ovat lähteneet purkautumaan, mutta edelleen lupaprosessi kestää liian kauan.

Noin 10 000 lupahakemusta

Selvityksen mukaan työntekijän oleskelulupahakemuksia suorittavan tason töihin on vuodessa noin 8 000 kappaletta. Muu oleskelulupa erityisasiantuntijoille, ammattiurheilijoille, ammattitaiteilijoille ja yritysjohtajille, noin 1 500 lupaa. Kausityölupa maatalouden ja matkailun kausityöntekijöille, noin 600 lupaa.

Ict-lupa yrityksen sisällä maasta toiseen siirtyville johtajille, asiantuntijoille ja harjoittelijoille, muutamia lupa. Yritystoimintaa varten yrittäjän oleskelulupa ja kasvuyrittäjän oleskelulupa, uusi lupakategoria, vasta muutamia lupia.

Esiselvityksessä esitetään useita kehittämissuosituksia työnteon perusteella myönnettävien oleskelulupien käsittelyprosessin nopeuttamiseksi: hallinnonalarajat ylittävän prosessin johtamisen, seurannan ja kehittämistyön parantaminen, puutteellisten ja vaillinaisesti täytettyjen hakemusten määrän vähentäminen, sähköisen asioinnin kehittäminen ja tiedonsaannin parantaminen viranomaisten välillä.