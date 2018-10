Poliisi vaatii huomenna Airiston Helmi- tutkinnassa yhä vangittavaksi jo aiemmin vangittuja Airiston Helmi -yhtiön miehiä. Vangitsemisvaatimuksista on kuitenkin pudonnut kokonaan pois törkeä rahanpesu.

– Yhteistyössä Verohallinnon kanssa poliisi sai viikon aikana sellaista näyttöä epäillyn pimeän palkanmaksun osalta, että Venäjän kansalaista vaaditaan vangittavaksi todennäköisin syin törkeästä veropetoksesta epäiltynä ja Viron kansalaista todennäköisin syin epäiltynä avunannosta törkeään veropetokseen. Toinen epäillyistä on ollut talousrikostutkinnan kohteena olevan yhtiön vastuuhenkilö ja toinen sen työntekijä, poliisi kertoo tiedotteessa.

Poliisi ei saanut törkeästä rahanpesusta kertomansa mukaan sellaista lisäselvitystä, että jo vangittuja voitaisiin vaatia uudestaan vangittavaksi törkeästä rahanpesusta. Miehet vangittiin viime viikolla todennäköisiä syitä lievemmällä syytä epäillä -perusteella.

Jotta miehet voidaan vangita uudestaan samalla nimikkeellä, täytyy tutkinnalta löytyä aiempaa varmemmat todennäköiset syyt vangitsemiseen. Törkeän rahanpesun tapauksessa poliisilla täytyisi olla käsitys epäillystä esirikoksesta, josta pestävä raha on peräisin.

Viime viikolla tutkinnanjohtaja Tomi Taskila kertoi MTV:lle, että esirikos ei ollut selvillä. Hän ei kuitenkaan halua avata tutkinnan tämänhetkistä vaihetta.

– Onhan meillä muitakin rikoksia kuin törkeä rahanpesu, millä voidaan esittää vangittavaksi, hän totesi STT:lle.

Poliisi lakkasi viime viikon aikana kertomasta päivitettyjä tietoja esimerkiksi epäiltyjen määristä. Aiemmin poliisi kertoi epäilevänsä neljää miestä ja kolmea naista. Tiedotteessa poliisi kertoo, että jutussa epäillään yhä muun muassa törkeää rahanpesua, törkeää veropetosta ja törkeää työeläkevakuutusmaksupetosta.

KRP on pyytänyt suojelupoliisilta apua kotietsintöjen yhteydessä takavarikoidun materiaalin läpikäynnissä. Tänään poliisi tiedotti, että virka-apupyyntö on lisäksi tehty Puolustusvoimille. Puolustusvoimilta on poliisin mukaan pyydetty tukea vieraskielisen materiaalin läpi käymisessä.

Datan määrä vähintään 100 teratavua

Taskila kertoo, että takavarikoidun datan määrä on vähintään 100 teratavua. Laitteiston kokonaiskapasiteettiin tai tarkkaan datan määrään ei kuitenkaan hänen mukaansa voi vielä ottaa tarkasti kantaa.

– Tällä hetkellä tiedetään se, että tunnistettu datan määrä on vähintään se sata. Mutta yli mennään, Taskila sanoo.

Taskilan mukaan muun muassa puhelimet, muistitikut ja muut laitteet pitää jäljentää hiukan eri tavalla, mikä vie aikaa. Datan määrän tunnistaminen etenee laite laitteelta.

– Emme voi vastata datan määrästä tarkasti, ennen kuin olemme käyneet läpi kaiken. Jokainen laite tulee olla jäljennetty, ennen kuin se voidaan sanoa, Taskila sanoo.

Datamäärä koostuu Taskilan mukaan "kaikenlaisista tiedostoista", mutta hän ei halua avata sisältöä ennen lopullista jäljentämistä.

– Viestintä ja asiakirjathan meitä lähtökohtaisesti kiinnostavat. Ne yleensä talousjutuissa selventävät tapahtumia.