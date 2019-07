Törkeiden liikenneturvallisuuden vaarantamisten määrä kasvussa: Huumeissa ajaminen lisääntynyt

Törkeiden liikenneturvallisuuden vaarantamisten määrä on lisääntynyt, käy ilmi poliisin alkuvuoden tilastoista.

Erityisesti kasvussa vaikuttaa olevan huumausaineiden vaikutuksen alaisena ajaminen. Yli 40 prosenttia tammi-kesäkuussa kirjatuista rattijuopumuksista johtui Poliisihallituksen tiedotteen mukaan pelkästään huumeista, kun määrä viime vuonna samaan aikaan oli 38 prosenttia.

Sen sijaan alkoholirattijuopumusten määrä on hieman laskenut viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Humalassa ajaminen on ollut vähenemässä jo useamman vuoden.

Tammi–kesäkuun tilastojen perusteella vaikuttaa siltä, että törkeitä liikenneturvallisuuden vaarantamisia kirjataan tänä vuonna enemmän kuin viime vuonna. Viime vuonna törkeitä liikenneturvallisuuden vaarantamisia kirjattiin yli 4 000. Edellisen kerran näitä rikoksia on ollut vastaavia määriä vuonna 2009.

Normaalimuotoisten liikenneturvallisuuden vaarantamisten määrä vaikuttaa tammi–kesäkuun lukujen perusteella vähentyneen, tosin tilastointiviiveen takia osa luvuista tältä vuodelta puuttuu yhä, Poliisihallitus huomauttaa tiedotteessa.

Kaikkiaan poliisin hälytystehtävien määrä on hieman laskenut verrattuna viime vuoden vastaavaan aikaan, mutta kaikkein kiireellisimpien hälytysten määrä on Poliisihallituksen mukaan lisääntynyt ja samalla toimintavalmiusaika heikentynyt.

Todennäköinen osasyy kiireellisten tehtävien lisääntymiseen on poliisihallituksen mukaan uuden hätäkeskusjärjestelmän käyttöönotto.

Seksuaalirikosten ilmoitusmäärät poikkeus laskevan rikollisuuden trendiin

Seksuaalirikosten ilmoitusmäärät ovat kasvaneet viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna yli 16 prosenttia. Kasvu seksuaalirikosten ilmoitusmäärissä on jatkunut useamman vuoden, mikä on poikkeus kokonaisrikollisuuden laskevaan trendiin.

Poliisihallituksen mukaan tutkimukset viittaavat siihen, että seksuaalirikosten määrä ei ole kasvanut, vaan näistä rikoksista ilmoitetaan aiempaa aktiivisemmin.

Ilmoitettujen seksuaalirikosten määrät eivät suoraan kerro, onko rikoksen tekijöiden määrä kasvanut, sillä sama rikoksentekijä voi olla epäiltynä useammassa jutussa. Ilmoitusten määrää lisää myös pitkien seksuaalirikossarjojen ilmitulo, jolloin lyhyessä ajassa kirjataan useita rikoksia.

Ilmoitetuista seksuaalirikoksista noin 67 prosentissa tapauksista epäilty on tiedossa. Näistä epäillyistä noin 28 prosenttia on ulkomaan kansalaisia. Verrattuna edellisvuoden vastaavaan aikaan ulkomaalaisten osuus on kasvanut noin kuusi prosenttia.