Törmäsitkö Jyväskylän seudulla rahaa kuurojen hyväksi keräävään kuuromykkään? Kyse on huijarista, jyrähtää Kuurojen liitto

Jyväskylän seudulla on tehty lähiviikkoina useita havaintoja kuuromykäksi tekeytyneistä rahankerääjistä. Rahaa on pyydetty kuurojen hyväksi tekaistun lomakkeen avulla kauppojen pihoissa ja ostoskeskuksissa Jyväskylän lisäksi muun muassa Muuramessa ja Laukaassa.

Kuurojen liiton johtaja Laura Pajunen kertoo liiton saaneen tänä kesänä lukuisia yhteydenottoja aiheesta.

– Tätä on tapahtunut yllättävän paljon ympäri Suomea. Toiminta tuntuu siksi organisoidulta. Kyse ei missään tapauksessa ole meidän varainhankinnastamme. Me hankimme varoja ainoastaan kirjekampanjoilla ja verkon kautta. Minun muistini mukaan Kuurojen liitolla ei ole koskaan ollut ulkona tapahtuvaa keräystä, Pajunen tähdentää.

Kuurojen liiton mukaan kuuroja on mennyt huijareita tavatessaan viittomaan heille. Rahan pyytäjät eivät luonnollisestikaan ole osanneet viittoa.

– Meille on kerrottu, että he ovat kiertäneet myös ovelta ovelle pyytämässä rahaa. Tänä kesänä toimintaa on ollut kuitenkin enemmän kauppakeskuksissa ja huoltoasemien pihoilla. Kannattaa tällaiseen törmätessä ilmoittaa poliisille. Aina voi myös kysyä varainhankintalupaa, Pajunen neuvoo.