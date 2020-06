TEM: Kulmunin viestintäkonsultoinnin laskutuksessa ja palveluiden tilaamisessa epäselvyyksiä – sisäinen tarkastus suosittelee jatkotoimenpiteitä

Viestintäkonsultointikohun saattelemana paikaltaan eronneen entisen valtiovarainministeri Katri Kulmunin (kesk.) konsulttihankintojen laskutuksessa ja tilaamisessa on epäselvyyksiä, tiedottaa työ- ja elinkeinoministeriö (TEM).

TEMin sisäisen tarkastuksen tekemän selvityksen mukaan Kulmunin entinen erityisavustaja Kari Jääskeläinen antoi ymmärtää toimivansa ministerin mandaatilla, vaikka hänellä ei sitä Kulmunin selvityksen mukaan ollut. Ministeriön mukaan osa viestintätoimisto Tekirin laskuttamista töistä oli tehty ennen sopimuksen solmimista ja Tekir on laskuttanut työstä, josta Kulmuni ei ole ollut selvityksensä mukaan tietoinen.

Nämä viisi puhelinkonsultointia käytiin selvityksen mukaan Tekirin edustajan ja Jääskeläisen välillä, eikä entinen valtiovarainministeri osallistunut puheluihin. Puheluista neljän puhelun hinta oli 1 050 euroa per puhelu ja yhden hinta 350 euroa.

TEMin tarkastuksen ja auditoinnin johtaja Antti Joensuu sanoo STT:lle, että kyse ei voi olla ministerin valmennuksesta tai esiintymiskoulutuksesta.

– Saadun tiedon mukaan Jääskeläinen on tilannut konsultoinnit ja hän on vastaanottanut puhelimitse tämän palvelun. Voiko oppivelvollinen lähettää kouluun sijaisensa, varsinkin kun tässä tapauksessa ei ollut edes niin, vaan se oli tapahtunut valmennettavan tietämättä? Sehän tässä on perusteellisesti väärin. Minusta tämä ei ole normaalia, se on selkeä ongelma tässä. Eihän ministeri voi ottaa vastaan sellaista konsultointia, jonka ottaa vastaan joku toinen henkilö, Joensuu sanoo.

Tekirin antaman selvityksen mukaan puheluissa oli kyse viestinnän konsultoinnista. Yksi puheluista koski "puoluekokousviikonloppuun liittyvää viestinnän konsultointia" ja yksi "Ykkösaamun esiintymisen katsomista ja analyysiä".

TEMin sisäinen tarkastus suosittelee, että ministeriö ryhtyy jatkotoimiin Tekirin ja Jääskeläisen suhteen. Ministeriö päättää toimenpiteistä myöhemmin.

Kulmunin kertomat ristiriidassa keskenään

Medialle toimitettu Kulmunin selvitys on kaksisivuinen sähköposti, jossa hän kertoo tiedossaan olevat viestintäkonsultointipäivämäärät. Hän myös toteaa, että kaikki harjoitukset ovat koskeneet nimenomaan ministerin tehtäviä. Tämä on ristiriidassa sen kanssa, mitä Kulmuni sanoi aiemmin.

Ministerinpestissä erotessaan hän sanoi, että harjoitteli syyskuussa 2019 puheharjoituksessa esimerkkinä puoluekokouspuhetta. Joulukuussa 2019 hän sai selvityksen mukaan harjoitusta, joka koski Kulmunin esiintymistä A-studiossa Antti Rinteen (sd.) pääministerieron jälkeen. Sisäisen tarkastuksen selvityksen mukaan nämä valmennukset liittyivät Kulmunin työhön keskustan puheenjohtajana. Sähköposti on päivätty 10. kesäkuuta, eli Kulmuni on antanut selvityksensä eropuheen jälkeen.

Jääskeläinen teki tilauksia ohi ministeriön

Tarkastuksen mukaan ex-erityisavustaja Jääskeläinen teki lisätilauksia Tekirille suoraan kertomatta niistä maksuista vastaavalle ministeriön hallinnolle.

– Selvityksen perusteella sopimuksen valmistelussa ministerin erityisavustaja Kari Jääskeläisen ohjaus oli vahvaa. Jääskeläinen teki myös itse töiden tilaukset, joista osasta ministeri ja ministeriön hallinto eivät olleet tietoisia, ministeriön tiedotteessa todetaan.

Ministeriön työjärjestyksen mukaan erityisavustajan tulee antaa virkamiehille näiden tehtävien hoitamisessa tarvittavat tiedot. Ministerin erityisavustajat toimivat virkavastuulla.

Sisäisen tarkastuksen mukaan ministeriössä oli perusteltua olettaa, että hankinnan kokonaisarvo pysyy verottomana alle 20 000 eurossa. Tämän, valtioneuvoston hankintaohjeen suorahankinnoille määrittelemän katon ylittymistä kuitenkin edesauttoi se, ettei sopimuksessa määritelty hankinnalle kattohintaa. Tarkastus antaa tästäkin huolimatta ministeriön viestintä-, henkilöstö- ja hallintoyksikölle puhtaat paperit.

Sisäinen tarkastus pyysi selvitystä myös TEMin virkamieskunnalta. He kertovat selvityksessä luottaneensa siihen, että ministeri esikuntineen osaa arvioida itse hankitun palvelun käyttöä ja on vastuullinen tilaaja. Kun 20 000 euron raja meni toisen ministeriöön saapuneen laskun kohdalla rikki, heidän mukaansa Tekir oli jo toimittanut palvelun ja lasku oli pakko maksaa. Lasku kun ei ollut Tekirin kanssa tehdyn hankintasopimuksen vastainen.

Yli 56 000 eurolla valmennusta

Ministeriön selvityksessä tarkasteltiin viestintäpalveluja, jotka oli hankittu Kulmunille elo-joulukuussa 2019 hänen ollessaan elinkeinoministerinä. Viestintäpalveluita hankittiin myös tämän jälkeen Kulmunin siirryttyä valtiovarainministeriksi. Edelleen keskustan puheenjohtajana toimiva Kulmuni erosi valtiovarainministerin paikalta 5. kesäkuuta mediavalmennuksesta nousseen kohun takia. Valtiovarainministeriön aiemmin medialle toimittamien laskujen mukaan valmennusta hankittiin veroineen yhteensä yli 56 000 eurolla. Summa koostuu viidestä laskusta, jotka on päivätty elokuun 2019 ja maaliskuun 2020 välille.

TEMin maksettavaksi tuli kaksi laskua arvoltaan yhteensä liki 30 000 euroa veroineen ja 24 100 euroa ilman veroja, sillä kolmas TEMille kuuluva lasku toimitettiin valtiovarainministeriön maksettavaksi, eikä se koskaan saapunut TEMiin tarkastettavaksi.

Selvitykseen pyydettiin tietoja Tekiriltä, Kulmunilta sekä ministerin erityisavustajana toimineelta Jääskeläiseltä.