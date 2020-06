THL: Eilisen jälkeen yksi uusi koronaan liittyvä kuolemantapaus – uusien tartuntojen määrät laskeneet merkittävästi jo kuukauden ajan

Suomessa on todettu yksi uusi koronaan liittyvä kuolemantapaus, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Kuolemantapausten kokonaismäärä on nyt 321.

THL:n mukaan kansallisesti koronavirusepidemia on jatkanut hidastumistaan. Suomessa tapausmäärät ovat laskeneet merkittävästi jo yli kuukauden ajan.

THL:n mukaan sairaalahoidossa olevia koronapotilaita on nyt 51, mikä on 11 ihmistä vähemmän kuin eilen. Tehohoidossa on seitsemän ihmistä, kaksi eilistä vähemmän.

THL kertoi aiemmin, että Suomessa on todettu yhteensä 6 911 vahvistettua koronavirustartuntaa. Tartuntojen määrä on kasvanut eilisestä 24:llä.

Epidemiatilanne erilainen eri puolilla maata

Valtaosa tartunnoista on todettu Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella, jossa vahvistettujen tartuntojen määrä on 5 048. Eniten tautitapauksia on Helsingissä, jossa tartuntoja on nyt vahvistettu hieman yli 2 600.

Suomen väestöön suhteutettuna on todettu 125 tartuntaa 100 000:ta asukasta kohden.

Koronavirustestejä on tehty tähän mennessä Suomessa yhteensä hieman alle 193 000. Uusia näytteitä otettiin tiistain jälkeen THL:n mukaan noin 2 000. Virustestauksen kapasiteetti on jo yli 13 000 testiä päivässä.

Koronavirukselta suojaavien varusteiden saatavuus parantunut terveydenhuollossa

Sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöille tarkoitettujen suojavarusteiden saatavuus on parantunut, kertovat sosiaali- ja terveysministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö.

Kirurgisten suu- ja nenäsuojainten, hengityssuojainten ja suojavaatteiden saatavuus on parantunut edelleen kahden viikon takaiseen verrattuna. Arvio suojakäsineiden ja suojavisiirien riittävyydestä on ennallaan.

Suojavarusteiden kotimainen valmistus on käynnistynyt, mikä helpottaa saatavuutta Suomessa, ministeriöt kertovat tiedotteessa.

Kirurgisten suu- ja nenäsuojainten riittävyyden arvioidaan olevan tällä hetkellä hyvä, mutta hengityssuojainten osalta vain kohtalainen. Suojavaatteiden, -käsineiden ja -visiirien riittävyyttä kuvaillaan hyväksi.

Suojavarusteita kuluu hieman aiempaa vähemmän

Useimpien suojavarusteiden käyttömäärät ovat hieman laskeneet kahden viikon takaiseen verrattuna.

Tällä hetkellä kirurgisia suu- ja nenäsuojaimia tarvitaan sairaaloissa noin 400 000 kappaletta vuorokaudessa. Muualla sosiaali- ja terveydenhuollossa tarve on yhtä suuri, eli yhteensä kirurgisia maskeja käytetään noin 800 000 vuorokaudessa.

Hengityssuojaimia tarvitaan arviolta 24 000–58 000 kappaletta vuorokaudessa.

Ministeriöiden mukaan suojavarusteiden kysyntä on yhä suurta kaikkialla maailmassa.

Huoltovarmuuskeskus ylläpitää kansallista tilannekuvaa suojavarusteista koronaviruspandemian aikana. Tilannekuvasta tehtävä kooste julkaistaan verkossa kahden viikon välein. Edellinen kooste julkaistiin 20. toukokuuta.