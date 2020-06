THL: Eilisen jälkeen yksi uusi koronaan liittyvä kuolemantapaus, uusia tartuntoja 24

Suomessa on todettu yksi uusi koronaan liittyvä kuolemantapaus, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Koronavirukseen liittyviä kuolemia on tällä hetkellä tiedossa 321.

THL:n mukaan sairaalahoidossa olevia koronapotilaita on nyt 51, mikä on 11 ihmistä vähemmän kuin eilen. Tehohoidossa on seitsemän ihmistä, kaksi vähemmän kuin eilen.

THL kertoi aiemmin, että Suomessa on todettu yhteensä 6 911 vahvistettua koronavirustartuntaa. Tartuntojen määrä on kasvanut eilisestä 24:llä.

Uusista tartunnoista 22 on todettu Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella, jossa vahvistettujen tartuntojen määrä on 5 048. Suurin osa tällä hetkellä sairaalahoidossa olevista potilaista on myös Helsingin ja Uudenmaan alueella.

Eniten tautitapauksia on todettu Helsingissä, jossa tartuntoja on nyt 2 628. Toiseksi eniten tartuntoja on Vantaalla, jossa tartuntoja on 844 ja kolmanneksi eniten Espoossa, jossa tartuntoja on tähän mennessä ilmentynyt 761.