THL: Jyväskylässä on todettu yksi uusi koronatartunta, tartunnan saaneen lähipiiri on tavoitettu – koko maassa uusia tartuntoja ilmoitettiin edellispäivää vähemmän

Keski-Suomessa on todettu yksi uusi koronavirustartunta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tilaston mukaan tartunta on Jyväskylässä.

Tällä hetkellä koronatartuntoja on ilmoitettu Jyväskylässä yhteensä 112. Keskiviikkona luku oli yhtä pienempi.

Apulaisylilääkäri Marja Autere vahvistaa, että tartunta on todettu Jyväskylässä.

– Kyseessä on palvelualalla työskentelevä henkilö, joten on vaikea sanoa, mistä hän on tartunnan saanut. Henkilö oli lieväoireinen, eikä hän siksi olettanut saaneensa koronatartuntaa, Autere kertoo.

Autereen mukaan tartunnan saaneen lähipiiriin kuuluu kymmenkunta ihmistä, ja heidät on laitettu karanteeniin.

– Jäljitystyötä on nyt tehty, ja tautihoitaja on tavoittanut kaikki läheiset.

THL:n mukaan Keski-Suomessa on todettu tähän mennessä kaikkiaan 142 tartuntaa. Nyt ilmoitettu koronatapaus oli ensimmäinen maakunnassa elokuun aikana.

Koko Suomessa on todettu vuorokauden aikana 20 uutta koronavirustartuntaa. Varmistettuja tautitapauksia on nyt yhteensä 7 532.

Torstain uusien tautitapausten lukumäärä taittoi tuoreiden koronatartuntojen käyrän laskuun, sillä keskiviikkona uusien koronatartuntojen lukema oli 29.

Tartunnat ovat kuitenkin olleet kahden viikon aikana Suomessa selvässä nousussa.