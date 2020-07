THL: Jyväskylässä uusi koronavirustartunta – todettiin nuorella henkilöllä

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen torstaina päivittyneen tilaston mukaan Jyväskylässä on todettu yksi uusi koronavirustartunta.

Jyväskylän kaupungin apulaisylilääkäri Marja Autere kertoo, että tartunta todettiin nuorella henkilöllä. Henkilö oli saanut tartunnan toisella paikkakunnalla. Tartunnan saanut on eristyksessä, ja hänen lisäkseen yksi ihminen on asetettu karanteeniin. Autereen mukaan tartuntaketjun selvittäminen on käynnissä.

Keski-Suomessa on nyt todettu kaikkiaan 141 tartuntaa, joista Jyväskylässä 111.

Koko Suomessa on todettu yhdeksän uutta koronavirustartuntaa viimeisen vuorokauden aikana, kertoo THL. Tartuntoja on nyt yhteensä 7 423.

Sairaalahoidossa on tällä hetkellä neljä ihmistä, joista kukaan ei ole tehohoidossa.

Sairaanhoitopiirit ilmoittavat sairaalahoidossa olevien potilaiden ja koronavirukseen liittyvien kuolemantapausten määrän maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin.

Juttua päivitetty klo 12:28 apulaisylilääkäri Marja Autereen kertomilla tiedoilla.