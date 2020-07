THL: Jyväskylässä yksi uusi koronatartunta – kyse voi olla jo eilen tiedotetusta tapauksesta

Jyväskylässä ilmoitettiin torstaina THL:n tilastoissa yhdestä uudesta koronavirustartunnasta. Keski-Suomen tartuntojen kokonaismäärä on THL:n mukaan nyt 139.

Tilasto ei kuitenkaan välttämättä ole ajan tasalla. Jyväskylän kaupungin vs. vastaava lääkäri, apulaisylilääkäri Jyrki Suikkanen kertoi keskiviikkona, että kaupungissa on todettu lyhyen ajan sisällä kolme tartuntaa. THL on raportoinut toistaiseksi kahdesta tartunnasta, joten torstaina todettu tapaus voi kuulua näihin sairaanhoitopiirin jo aiemmin havaitsemiin tartuntoihin.

Suikksen mukaan THL:n lukemiin ei ole sokeasti luottamista, sillä tilastot elävät omaa elämäänsä, eivätkä ne päivity täysin reaaliajassa.

THL:n tilastojen mukaan Keski-Suomessa on todettu nyt yksi korontartunta kahtena päivänä peräkkäin. Tätä ennen koronalukema nousi viimeksi yhdellä sunnuntaina 12. heinäkuuta. Sairaalahoidossa keskisuomalaisia potilaita ei ole ollut pitkään aikaan.

Keski-Suomessa koronatestejä on tehty viime aikoina reilusti: keskiviikkona tehtyjen testien kokonaismäärä oli 8 989, kun viime viikon perjantaina se oli 7 634

Suomessa uusia korontapauksia todettiin torstaina kymmenen.