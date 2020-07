THL: Keski-Suomen koronatartunnoissa vaihteeksi nollapäivä – Suomessa kahdeksan uutta tartuntaa

Keski-Suomessa ei todettu perjantaina Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tilastojen mukaan yhtään uutta koronatartuntaa. Kyse on ensimmäisestä nollapäivästä kahden yhden tartunnan päivän jälkeen. Koko Suomessa tartuntoja todettiin perjantaina kahdeksan.

THL:n tilasto ei kuitenkaan välttämättä ole ajan tasalla. Jyväskylän kaupungin vs. vastaava lääkäri, apulaisylilääkäri Jyrki Suikkanen kertoi keskiviikkona, että kaupungissa on todettu lyhyen ajan sisällä kolme tartuntaa. THL on raportoinut toistaiseksi kahdesta tartunnasta: yhdestä keskiviikkona ja toisesta torstaina. Nämä tartunnat kuuluvat todennäköisesti noihin lukemiin.

Suikksen mukaan THL:n lukemiin ei ole sokeasti luottamista, sillä tilastot elävät omaa elämäänsä, eivätkä ne päivity täysin reaaliajassa.

THL:n tilastojen mukaan Keski-Suomessa on todettu nyt yhteensä 139 tartuntaa. Koronatestien määrä Keski-Suomessa on ollut viime aikoina suuri. Testejä on tehty kaikkiaan 9 194, kun viime viikon perjantaina testien määrä oli 7 634.