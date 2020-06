THL: Keski-Suomessa ei havaittu viikonlopun aikana yhtään koronatartuntatapausta – Koko maassa neljä uutta tartuntaa

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan Keski-Suomessa ei ole tänäänkään varmistunut yhtään uutta koronavirustartuntaa. Edelliset merkinnät tartuntatilastoon tehtiin viime viikon torstaina, jolloin THL ilmoitti kahdesta tartunnasta.

THL:n koronatilastoissa Keski-Suomessa on 137 varmistettua tautitapausta. THL:n lukuihin lasketaan kaikki keskisuomalaiset, joilla on todettu tartunta, riippumatta siitä, missä päin Suomea se on todettu.

THL:n tuoreimpien tietojen mukaan Keski-Suomessa on tehty nyt 5829 koronavirustestiä.

Koko Suomessa uusia tartuntoja havaittiin vuorokauden aikana neljä. Todettuja koronavirustartuntoja maassa on THL:n mukaan nyt yhteensä 7108.