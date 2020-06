THL: Keski-Suomessa ei ole todettu yhtään uutta koronatapausta – koko maassa tautitapausten määrä kasvoi yhdeksällä

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan Keski-Suomessa ei ole tänään varmistunut yhtään uutta koronavirustartuntaa.

THL:n koronatilastoissa Keski-Suomeen on kirjattu edelleen 137 varmistettua tautitapausta. THL:n lukuihin lasketaan kaikki keskisuomalaiset, joilla on todettu tartunta, riippumatta siitä, missä päin Suomea tartunta on todettu.

Koronatestejä on THL:n mukaan tehty Keski-Suomessa kaikkiaan 5 696. Tehtyjen testien määrä on kasvanut vuorokauden aikana 71:llä.

Suomessa uusia tartuntatapauksia varmistui tänään yhdeksän. Koko maassa todettujen tautitapausten määrä on nyt 7 073.